رشد کند طلاق در کشور/ انتقاد به صدا و سیما در پیشگیری از طلاق

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحمانی فضلی در یکصد و ششمین جلسه شورای اجتماعی کشور که با محوریت طلاق و آسیب های اجتماعی برگزار شد، گفت: اعضای کارگروه ملی پیشگیری و کاهش طلاق انتقاداتی را مطرح داشتند و از همین جا خواستار برگزاری جلسه بعدی این شورا با محوریت طلاق در اسرع وقت هستم.

وی با بیان اینکه ۱۸ کارگروه ملی در این حوزه مشغول به کار هستند، افزود: یکی از مباحثی که باید مورد توجه قرار گیرد موضوع اجتماعی کردن طلاق است. به همین منظور باید از ظرفیت سمن ها در حوزه کاهش طلاق استفاده کرد.

وزیر کشور افزود: متاسفانه در این رابطه ما استفاده قابل قبولی از ظرفیت سمن ها نداشته ایم و این در حالی است که قرار بود تجربیات کارگروه های ملی که در برخی از استانها اجرا شد تکثیر یافته و مورد استفاده قرار گیرد.

رحمانی فضلی با انتقاد از عملکرد صدا و سیما در رابطه با سیاست های کارگروه مرتبط با پیشگیری و کاهش طلاق ادامه داد: تاکنون صدا و سیما حتی یک برنامه در راستای برنامه های کارگروه تولید نکرده و این در حالی است که در بسیاری از جلسات شاهد این هستیم که بخشی از انتقادات به موضوعات تولیدات رسانه ای باز می گردد.

وی تصریح کرد: متاسفانه صدا و سیما نقش خود را به درستی ایفا نکرده است و از همین جا خواستار برگزاری جلسات تخصصی با شخص رئیس سازمان صدا و سیما هستم.

رحمانی فضلی در ادامه و با اشاره به رشد کُند وقوع طلاق در کشور گفت: لزوما نمی توان قضاوت کرد که این کند بودن رشد طلاق ناشی از خروجی این جلسه و کارگروه‌های مرتبط است.

رحمانی فضلی بیان کرد: اصل اختصاص اعتبارات به دستگاه‌ها بستگی دارد و آنچه سازمان برنامه و بودجه برای دستگاه‌های اجرایی در این زمینه ارائه می‌کنند کم است. شهرداری تهران برای اختصاص مکان در موضوع مشاوره طلاق اعلام آمادگی کرده است ولی مدیریت اطلاع‌رسانی در همه ابعاد ضعیف است.

وی افزود: تاب‌آوری اجتماعی از مواردی است که در این جلسه به آن اشاره شد و باید مورد توجه قرار گیرد.