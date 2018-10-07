به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم CFT، سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با ارائه اخطار اصل ۱۱۰ قانون اساسی اظهار داشت: هر سال نمایندگان با رهبر انقلاب ملاقات می کنند، در این ملاقات ها رهبری توصیه هایی را به نمایندگان دارند که هیئت رئیسه موظف به اجرای آن است.

وی خطاب به لاریجانی گفت: رهبری امسال صریحاً مطالبه ای داشتند که کنوانسیون هایی که توسط دشمنان پخت و پز می شوند، نباید تصویب شود. مجلس باید به صورت مستقل در این خصوص قانونگذاری کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان کرد: همه ما حدس می زدیم منظور ایشان همین کنوانسیون ها است. انتظار داشتیم هیئت رئیسه در این زمینه سازوکاری را تهیه کند. چون لایحه CFT مهم بود باید جلسه می گذاشتیم و بررسی می‌شد که امکان ارائه لایحه مستقل در این خصوص وجود دارد یا خیر.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: من در جلسه غیرعلنی در این خصوص توضیح دادم و خوب نیست که این بحث طوری در جامعه مطرح شود که مقام معظم رهبری نظری داشتند و مجلس این نظر را قبول نکرد. همگی شما می دانید وقتی نظری از رهبری به ما برسد، همه مطیع هستیم. موارد متعددی ایشان نظری داشتند و به نظر ایشان عمل کردیم.

رئیس مجلس گفت: بعد از اینکه رهبر انقلاب نکاتی را فرمودند، تلقی این بود که ایشان مخالف این لایحه هستند. به همین دلیل بررسی این لایحه ۲ ماه مسکوت ماند. لازم بود این لایحه تعیین تکلیف می شد. زیرا دستگاه های مختلف به بنده و دفتر رهبری نامه‌نگاری کردند که باید این لایحه تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: من سوال کردم که اگر نظر شما مخالف است، این لایحه کنار گذاشته شود. ایشان هم نظر خود را اعلام کردند.

وی در ادامه نامه ای که از سوی دفتر مقام معظم رهبری به مجلس ارسال شده بود را بدین شرح قرائت کرد؛

«جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس

در پی استفسار تلفنی جنابعالی نسبت به مخالفت یا عدم مخالفت مقام معظم رهبری با بررسی لوایح چهارگانه و کنوانسیون ها در مجلس شورای اسلامی، به دنبال فرمایشات معظم له در دیدار نمایندگان، مقام معظم رهبری فرمودند: "آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون ها گفتم مربوط به اصل کنوانسیون ها بود نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند". تدبیر فوق قبلاً در زمان استفسار به طور شفاهی به جنابعالی ابلاغ شده بود».

لاریجانی در ادامه اظهار داشت: بنابراین، ما مسیر حق را دنبال کردیم. اگر نظر رهبری را می خواهید، این است که مجلس این لایحه را بررسی عالمانه کند.

رئیس مجلس گفت: یکی از آقایان در فراکسیون ها خواستند تا جلسه ای برای بررسی لایحه CFT برگزار شود. بنده نیز به خاطر درخواست آنها جلسه ای را با حضور سه نفر از اعضای هر فراکسیون، وزیر امور خارجه، آقای عراقچی، وزیر اطلاعات، یک مدیر کل از وزارت اطلاعات، رئیس کل بانک مرکزی، سرپرست وزارت اقتصاد، اطلاعات سپاه و مدیرکل اطلاعات سپاه تشکیل دادم.

وی افزود: در آن جلسه سؤالات و جواب هایی مطرح شد، یکی از آقایان فراکسیون ها علاقه نداشتند در این جلسه حضور یابند و جداگانه هیات رئیسه آن فراکسیون جلسه ای را با بنده و آقای کدخدایی گذاشت و بنده اجمالا موضوعات مطروحه را بیان کردم.

رئیس مجلس گفت: بعد از آن، تعدادی از آقایان خواستار برگزاری جلسه مستقلی شدند. پس از آن مجددا خواستار بررسی این لایحه در کمیسیون امنیت ملی شدند که امروز صبح از ساعت ۶ تا ۸ این موضوع بررسی شد.

لاریجانی تاکید کرد: ما چیز پنهانی نداریم. آن چیزی که فکر می کردیم صلاح کشور است، بیان کردیم، القایی انجام نشد. در بیرون نیز به بنده توهین می کنند، شاید فکر می‌کنند تخریب بنده فایده ای دارد. به جای اینکه این مسئله را به صورت تکنیکی بررسی کنند، اقدام به توهین و تخریب می‌کنند.

وی گفت: اما اینکه این موضوع را به مقام معظم رهبری متصل می کنند، ظلم به مقام معظم رهبری است. نظر ایشان همان متنی است که بنده خواندم و باید بررسی شود. خودتان بین خودتان و خدا بررسی کنید.