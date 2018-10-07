۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۸

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی بافق:

رعایت امر به معروف و نهی از منکر سایر واجبات دینی را زنده می کند

یزد-  رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان بافق با تاکید بر رعایت امر به معروف و نهی از منکر گفت: رعایت این دو فریضه واجب الهی قطعا سایر واجبات دینی را زنده می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسنی پیش از ظهر یکشنبه در نشست امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر هم مسئولیت شرعی دارد و هم مسئولیت انقلابی و سیاسی بر عهده ما گذاشته است.

وی با اشاره به قیام سیدالشهدا(ع) و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر از سوی آن حضرت ادامه داد:  فلسفه قیام سیدالشهدا در مرحله اول امر به معروف و نهی از منکر بود که هفته اول محرم به این نام نامگذاری شد.

حجت الاسلام حسنی افزود: از بین همه واجباتی که بر گردن ما است این فریضه بزرگ بسیار مهم است و در سایه امر به معروف و نهی از منکر است که سایر واجبات زنده می مانند.

وی با تاکید بر اینکه حیات واجبات دینی به حیات این دو فریضه بستگی دارد عنوان کرد: جامعه ای که در آن امر به معروف و نهی از منکر انجام نشود جامعه پویایی نیست.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی بافق از مسئولان انتظامی شهرستان خواست تا با برنامه ریزی و همکاری و هماهنگی یکدیگر پیرامون اهمیت فریضه امر به معورف و نهی از منکر تلاش کنند و گفت: سالم سازی محیط پیرامونی و اجتماعی به این واجب الهی بستگی دارد که باید برای آن تلاش  و با افزایش فعالیت های برون سازمانی در سطح شهر، این فریضه را اجرایی کرد.

وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر، اصولاً باید انسان را به طاعت نزدیک و از معصیت دور کند اظهار داشت: معروف و منکر دو واژه ضد هم هستند و منظور از معروف، رفتار پسندیده و منظور از منکر، رفتار ناپسند است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی بافق همچنین خواستار برگزاری نمایشگاه هایی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر، دیوارنویسی، رعایت سیمای صالحین، نظم و انضباط و قانون گرایی شد.

