رعایت امر به معروف و نهی از منکر سایر واجبات دینی را زنده می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسنی پیش از ظهر یکشنبه در نشست امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر هم مسئولیت شرعی دارد و هم مسئولیت انقلابی و سیاسی بر عهده ما گذاشته است.

وی با اشاره به قیام سیدالشهدا(ع) و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر از سوی آن حضرت ادامه داد: فلسفه قیام سیدالشهدا در مرحله اول امر به معروف و نهی از منکر بود که هفته اول محرم به این نام نامگذاری شد.

حجت الاسلام حسنی افزود: از بین همه واجباتی که بر گردن ما است این فریضه بزرگ بسیار مهم است و در سایه امر به معروف و نهی از منکر است که سایر واجبات زنده می مانند.

وی با تاکید بر اینکه حیات واجبات دینی به حیات این دو فریضه بستگی دارد عنوان کرد: جامعه ای که در آن امر به معروف و نهی از منکر انجام نشود جامعه پویایی نیست.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی بافق از مسئولان انتظامی شهرستان خواست تا با برنامه ریزی و همکاری و هماهنگی یکدیگر پیرامون اهمیت فریضه امر به معورف و نهی از منکر تلاش کنند و گفت: سالم سازی محیط پیرامونی و اجتماعی به این واجب الهی بستگی دارد که باید برای آن تلاش و با افزایش فعالیت های برون سازمانی در سطح شهر، این فریضه را اجرایی کرد.

وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر، اصولاً باید انسان را به طاعت نزدیک و از معصیت دور کند اظهار داشت: معروف و منکر دو واژه ضد هم هستند و منظور از معروف، رفتار پسندیده و منظور از منکر، رفتار ناپسند است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی بافق همچنین خواستار برگزاری نمایشگاه هایی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر، دیوارنویسی، رعایت سیمای صالحین، نظم و انضباط و قانون گرایی شد.