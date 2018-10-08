سیدناصر موسوی‌ لارگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در جلسه روز گذشته مجلس، اظهار داشت: اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی معتقد بودند که مردم باید کاملا در جریان جزئیات این لایحه قرار گیرند و نمایندگان موافق و مخالف این لایحه هم باید اعلام شوند.

وی ادامه داد: بر این اساس، ما خواستار رأی‌گیری علنی درباره لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بودیم و حتی حاضر بودیم که فقط مخالفان این لایحه مشخص شوند اما این موضوع در مجلس رد شد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی با اشاره به تصمیم فراکسیون متبوع خود برای آبستراکسیون در مخالفت با CFT متذکر شد: تصمیم این بود که اگر تعداد ما در خروج از صحن علنی مجلس باعث شود تا جلسه از حد نصاب بیفتد، حتما از جلسه خارج شویم و آبستراکسیون کنیم، اما از آنجایی که با خروج اعضای فراکسیون ولایی از صحن تعداد آرای موافق این لایحه افزایش می‌یافت، این تصمیم را عملیاتی نکردیم.

موسوی‌ لارگانی با بیان اینکه آرای مخالف با لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بسیار زیاد بود، تصریح کرد: ما در مجلس ماندیم و این حضور منجر به ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع به لایحه الحاق به CFT شد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد: اعضای فراکسیون ولایی برای مخالفت با CFT آبستراکسیون نکردند اما در گوشه‌ای از صحن علنی تجمع کردیم، فریاد زدیم و با پلاکاردهایی مخالفت خود را با این لایحه ننگین نشان دادیم.

وی با انتقاد از برخی از نمایندگان که موضع سیاسی مشخصی ندارند و به اقتضای شرایط جهت خود را تغییر می‌دهند، گفت: درست نیست نماینده مجلس هر طرف که به نفعش باشد، خط سیاسی‌اش را تغییر دهد.

موسوی‌لارگانی با انتقاد از تشکیل فراکسیون مستقلین در مجلس خاطرنشان کرد: نمایندگان باید به صورت روشن تکلیف خود را مشخص کنند که ولایی هستند یا امیدی و اگر دو فراکسیون در مجلس وجود داشت، تصمیمات قابل پیش‌بینی‌تر بود.