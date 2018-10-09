جزئیات تحصیل همزمان در ۲ مقطع تحصیلی اعلام شد

محمدرضا آهنچیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات تحصیل همزمان دانشجویان استعداد درخشان در ۲ مقطع تحصیلی گفت: تمام دانشجویان استعداد درخشان دارای شرایط تحصیل همزمان نیستند، فقط دانشجویانی که دارای مدال های جهانی و المپیادی باشند و رتبه های بالای کنکور را کسب کنند می توانند، تحصیل همزمان داشته باشند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار دانشجوی استعداد درخشان دارای شرایط تحصیل همزمان هستند، گفت: در بازبینی که در آیین نامه دانشجویان استعداد درخشان صورت گرفت، تسهیلات بیشتری برای این دانشجویان درنظر گرفته شد، اول اینکه تمام زیر نظام ها را در برگرفت، بدین معنی که دانشجویان دانشگاه آزاد در چارچوب قوانین می توانند تحصیل همزمان برای خودشان داشته باشند، دانشگاه پیام نور و دیگر زیرنظام ها نیز به همین صورت می توانند تحصیل همزمان داشته باشند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: پیش از این روند بدین صورت بود که دانشجوی استعداد درخشانی که در مقطع کارشناسی در دو رشته تحصیل می کرد، زمانی که در رشته اول فارغ التحصیل و در آزمون ارشد نیز پذیرفته می شد، چون رشته دوم خود را به اتمام نرسانده بود، باید برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد از رشته دوم خود انصراف می داد، حتی اگر ۹۰ درصد واحدها را گذرانده بود.

وی ادامه داد: در بازبینی که صورت گرفت، آیین نامه این اجازه را به دانشجو می دهد تا حداکثر در دو نیمسال ارشد بتواند همزمان در دو رشته تحصیل کند. تحصیل همزمان در دو مقطع ممنوع است ولی آیین نامه برای این دانشجویان اجازه می دهد تا حداقل تا دو نیمسال در دو مقطع، تحصیل همزمان داشته باشند.

آهنچیان خاطرنشان کرد: همچنین زمان انتخاب رشته دوم دانشجویان استعداد درخشان برای تحصیل همزمان منطقی تر شد.

وی افزود: در گذشته دانشجویان در ترم ۴ رشته دوم خود را انتخاب می کردند که مقداری این زمان برای اتمام رشته دوم دیر بود. برهمین اساس براساس آیین نامه جدید این دانشجویان از ترم ۲ می توانند رشته دوم خود را برای تحصیل همزمان انتخاب کنند که این موضوع بازخورد خیلی خوبی هم در دانشگاه ها داشته است. از طرفی مقرر شده در بودجه سال ۹۸ اعتبار خوبی برای این موضوع اختصاص داده شود.