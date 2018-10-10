  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۹:۳۸

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

مختاری و عظیمی مدال‌های طلا و نقره پرتاب وزنه را کسب کردند

مختاری و عظیمی مدال‌های طلا و نقره پرتاب وزنه را کسب کردند

پرتابگران وزنه کشورمان به مدال های طلا و نقره پرتاب وزنه کلاس F۵۳ بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۱۸ دست یافتند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، در ادامه رقابتهای دوومیدانی بازیهای پاراآسیایی جاکارتا، ۳ نماینده کشورمان در ماده پرتاب وزنه مردان کلاس F۵۳ به مصاف حریفانشان رفتند که در نهایت مدال های طلا و نقره به ایران رسید.

علیرضا مختاری با ۸.۷۳ ضمن شکستن رکورد آسیا و بازیهای پاراآسیایی موفق به کسب مدال طلا شد. اسدلله عظیمی دیگر نماینده کشورمان در این ماده با ۸.۳۵ به مدال نقره دست یافت و پرتابگر سوری با ۷.۴۷ به مدال برنز رسید. عبدالرضا جوکار نیز با ۵.۰۸ از کسب مدال بازماند.

مدال آوران ایران در سومین دوره بازیهای پاراآسیایی:

طلا:
۱-  شاهین ایزدیار - شنا
۲- ساره جوانمردی - تپانچه ۵۰ متر P۴
۳ - رقیه شجاعی - تفنگ بادی ایستاده ۱۰ متر
۴- علیرضا قلعه ناصری - پرتاب دیسک
۵ - یونس سیفی پور - پرتاب وزنه کلاس F۳۲
۶- شاهین ایزدیار - شنا ۱۰۰ متر آزاد
۷ - امیر جعفری - وزنه بردارری ۵۹ کیلوگرم
۸ - عذرا مهدوی کیا - دوومیدانی ۱۵۰۰ متر
۹ - وحید علی نجیمی- دوومیدانی ۲۰۰ متر
۱۰ - مهدی اولاد - ماده پرتاب وزنه کلاس F۱۱
۱۱ - محمدرضا احمدی - پرتاب وزنه 
۱۲ - ساره جوانمردی - تپانچه ۱۰ متر بادی کلاس Sh۱
۱۳ - شاهین ایزدیار - شنا ماده ۲۰۰ متر مختلط کلاس SM۱۰
​۱۴ - فرزاد سپهوند - دوومیدانی - پرتاب دیسک
۱۵ - روح الله رستمی - وزنه برداری دسته ۷۲ کیلوگرم
۱۶ - بتول جهانگیری - پرتاب وزنه کلاس F۳۳
۱۷- اسدالله عظیمی - پرتاب دیسک کلاس ادغامی F۵۱/۵۲/۵۳
۱۸- مهدی اولاد در  پرتاب دیسک کلاس F۱۱
۱۹ - تیم شطرنج استاندارد بانوان
۲۰ - عاطفه نقوی - شطرنج
۲۱ - امید کریمی - شطرنج
۲۲ - علیرضا مختاری - دوومیدانی

نقره:
۱ - بهزاد عزیزی - پرتاب نیزه
۲ - جلیل باقری - پرتاب دیسک
۳ - یوسف یوسفی - وزنه برداری ۵۹ کیلوگرم
۴ - علی اصغر جوانمردی - پرتاب وزنه
۵ - جاوید احسانی شکیب - ترتاب دیسک
۶ - علی الفت نیا - دو و میدانی ۲۰۰ متر
۷ - زهرا صالحی - پرتاب نیزه
۸ - هاجر صفرزاده - دوی ۲۰۰ متر کلاس T۲۲
۹ - نورمحمد آرخی - ماده پرتاب وزنه کلاس F۱۱
۱۰ - سامان پاکباز - کلاس F۱۲ پرتاب وزنه
​۱۱ - سمیرا ارم - تپانچه ۱۰ متر بادی کلاس Sh۱
۱۲- هاشمیه متقیان - پرتاب نیزه کلاس ادغامی F۵۵/۵۶ 
۱۳- مختاری - پرتاب دیسک کلاس ادغامی F۵۱/۵۲/۵۳
​۱۴ - صالح فرج زاده در پرتاب وزنه کلاس F۳۴ 
۱۵- زهرا نعمتی در ریکرو 
۱۶ - فریبا زنده بودی - شطرنج
۱۷ - تیم شطرنج مردان
۱۸ - تیم شطرنج بانوان
​۱۹ - اسدالله عظیمی - دوومیدانی

برنز:
۱ - سیدعرفان حسینی - پرتاب نیزه
۲ - زهرا برناکی - پرش طول
۳ - حسن جانفشان - تنیس روی میز
۴ - حامد امیری- پرتاب دیسک
۵ - میثم بنی طبا - جودو ۶۰ کیلوگرم
۶ - رضا غلامی- جودو ۶۶ کیلوگرم
۷ - علی امیدی – دو و میدانی
۸ - امید ظریف صنایع T۱۳- دوومیدانی ۲۰۰ متر
۹ - داودعلی قاسمی T۳– دو و میدانی ۲۰۰ متر
​۱۰ - احمد اجاقلو - دوومیدانی - ۲۰۰ متر
۱۱ - عذرا مهدوی کیا - پرتاب نیزه کلاس F۱۲/۱۳
۱۲ - سولماز بازرگان - پرتاب دیسک
​۱۳ - مسعود حیدری - کلاس F۱۲ پرتاب وزنه
​۱۴ - حمزه محمدی - وزنه برداری
​۱۵ - مهدی علیزاده - پرتاب وزنه 
​۱۶ - امید ظریف - دوومیدانی
​۱۷- حسین خرسندامیری - پرتاب دیسک کلاس ادغامی F۵۱/۵۲/۵۳
۱۸- آرین لطفی در پرتاب دیسک کلاس F۱۱
۱۹ - فاطمه برقول - شطرنج
۲۰ - لیلا زارع زاده - برنز

کد مطلب 4426164

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها