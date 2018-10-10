به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، در ادامه رقابتهای دوومیدانی بازیهای پاراآسیایی جاکارتا، ۳ نماینده کشورمان در ماده پرتاب وزنه مردان کلاس F۵۳ به مصاف حریفانشان رفتند که در نهایت مدال های طلا و نقره به ایران رسید.

علیرضا مختاری با ۸.۷۳ ضمن شکستن رکورد آسیا و بازیهای پاراآسیایی موفق به کسب مدال طلا شد. اسدلله عظیمی دیگر نماینده کشورمان در این ماده با ۸.۳۵ به مدال نقره دست یافت و پرتابگر سوری با ۷.۴۷ به مدال برنز رسید. عبدالرضا جوکار نیز با ۵.۰۸ از کسب مدال بازماند.

مدال آوران ایران در سومین دوره بازیهای پاراآسیایی:

طلا:

۱- شاهین ایزدیار - شنا

۲- ساره جوانمردی - تپانچه ۵۰ متر P۴

۳ - رقیه شجاعی - تفنگ بادی ایستاده ۱۰ متر

۴- علیرضا قلعه ناصری - پرتاب دیسک

۵ - یونس سیفی پور - پرتاب وزنه کلاس F۳۲

۶- شاهین ایزدیار - شنا ۱۰۰ متر آزاد

۷ - امیر جعفری - وزنه بردارری ۵۹ کیلوگرم

۸ - عذرا مهدوی کیا - دوومیدانی ۱۵۰۰ متر

۹ - وحید علی نجیمی- دوومیدانی ۲۰۰ متر

۱۰ - مهدی اولاد - ماده پرتاب وزنه کلاس F۱۱

۱۱ - محمدرضا احمدی - پرتاب وزنه

۱۲ - ساره جوانمردی - تپانچه ۱۰ متر بادی کلاس Sh۱

۱۳ - شاهین ایزدیار - شنا ماده ۲۰۰ متر مختلط کلاس SM۱۰

​۱۴ - فرزاد سپهوند - دوومیدانی - پرتاب دیسک

۱۵ - روح الله رستمی - وزنه برداری دسته ۷۲ کیلوگرم

۱۶ - بتول جهانگیری - پرتاب وزنه کلاس F۳۳

۱۷- اسدالله عظیمی - پرتاب دیسک کلاس ادغامی F۵۱/۵۲/۵۳

۱۸- مهدی اولاد در پرتاب دیسک کلاس F۱۱

۱۹ - تیم شطرنج استاندارد بانوان

۲۰ - عاطفه نقوی - شطرنج

۲۱ - امید کریمی - شطرنج

۲۲ - علیرضا مختاری - دوومیدانی

نقره:

۱ - بهزاد عزیزی - پرتاب نیزه

۲ - جلیل باقری - پرتاب دیسک

۳ - یوسف یوسفی - وزنه برداری ۵۹ کیلوگرم

۴ - علی اصغر جوانمردی - پرتاب وزنه

۵ - جاوید احسانی شکیب - ترتاب دیسک

۶ - علی الفت نیا - دو و میدانی ۲۰۰ متر

۷ - زهرا صالحی - پرتاب نیزه

۸ - هاجر صفرزاده - دوی ۲۰۰ متر کلاس T۲۲

۹ - نورمحمد آرخی - ماده پرتاب وزنه کلاس F۱۱

۱۰ - سامان پاکباز - کلاس F۱۲ پرتاب وزنه

​۱۱ - سمیرا ارم - تپانچه ۱۰ متر بادی کلاس Sh۱

۱۲- هاشمیه متقیان - پرتاب نیزه کلاس ادغامی F۵۵/۵۶

۱۳- مختاری - پرتاب دیسک کلاس ادغامی F۵۱/۵۲/۵۳

​۱۴ - صالح فرج زاده در پرتاب وزنه کلاس F۳۴

۱۵- زهرا نعمتی در ریکرو

۱۶ - فریبا زنده بودی - شطرنج

۱۷ - تیم شطرنج مردان

۱۸ - تیم شطرنج بانوان

​۱۹ - اسدالله عظیمی - دوومیدانی

برنز:

۱ - سیدعرفان حسینی - پرتاب نیزه

۲ - زهرا برناکی - پرش طول

۳ - حسن جانفشان - تنیس روی میز

۴ - حامد امیری- پرتاب دیسک

۵ - میثم بنی طبا - جودو ۶۰ کیلوگرم

۶ - رضا غلامی- جودو ۶۶ کیلوگرم

۷ - علی امیدی – دو و میدانی

۸ - امید ظریف صنایع T۱۳- دوومیدانی ۲۰۰ متر

۹ - داودعلی قاسمی T۳– دو و میدانی ۲۰۰ متر

​۱۰ - احمد اجاقلو - دوومیدانی - ۲۰۰ متر

۱۱ - عذرا مهدوی کیا - پرتاب نیزه کلاس F۱۲/۱۳

۱۲ - سولماز بازرگان - پرتاب دیسک

​۱۳ - مسعود حیدری - کلاس F۱۲ پرتاب وزنه

​۱۴ - حمزه محمدی - وزنه برداری

​۱۵ - مهدی علیزاده - پرتاب وزنه

​۱۶ - امید ظریف - دوومیدانی

​۱۷- حسین خرسندامیری - پرتاب دیسک کلاس ادغامی F۵۱/۵۲/۵۳

۱۸- آرین لطفی در پرتاب دیسک کلاس F۱۱

۱۹ - فاطمه برقول - شطرنج

۲۰ - لیلا زارع زاده - برنز