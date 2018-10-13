ایران باید با «چین و هند» همکاری بیشتری در حوزه انرژی داشته باشد

علی‌اکبر فرازی سفیر اسبق ایران در رومانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص ظرفیت ایجاد شده برای تعامل بیشتر اقتصادی با دو کشور چین و هند با توجه به رویکرد مخالف آنها با سیاست‌های آمریکا اظهار داشت: سیاست یکجانبه‌گرایی آمریکا و تلاش در جهت نادیده گرفتن قواعد بین‌المللی از سوی ترامپ به تدریج نشانه‌ها و آثار خود را در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد و بلوک‌های اقتصادی به این نتیجه می‌رسند که دوران یکجانبه‌گرایی به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: بلوک‌های اقتصادی به این نتیجه می‌رسند که دوران یکجانبه‌گرایی به پایان رسیده و کشورها می‌دانند که یا باید تسلیم سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه آمریکا شوند یا اینکه با اتخاذ رویکردی جدید، به دنبال تأمین منافع اقتصادی خود باشند.

سفیر اسبق ایران در رومانی با بیان اینکه جنگ تجاری آمریکا با اروپا، چین، روسیه و هند نشان داده که کشورهای مختلف برای ادامه مسیر خود، باید سیاستی مستقل از آمریکا اتخاذ کنند، افزود: این موضوع بیشتر برای کشورهای در حال توسعه‌ و کشورهایی که به افزایش توان اقتصادی و توسعه ساختارهای تجاری خود اهمیت می‌دهند، مسئله‌ساز خواهد شد.

فرازی گفت: جمهوری اسلامی ایران باید از فاصله ایجاد شده میان آمریکا با متحدان خود از جمله اروپا و کانادا و همچنین با کشورهای روسیه، چین و هند به نفع خود بهره‌برداری کند اما چنین امری محقق نمی‌شود مگر اینکه شناختی درست و برنامه‌ریزی دقیق برای آن داشت.

وی تصریح کرد: این نکته را باید مد نظر داشته باشیم که اختلاف ایجاد شده میان آمریکا با کشورهای دیگر صرفا اختلافی اقتصادی است، نباید دل خوش کنیم که اینها می‌توانند بلوک‌هایی سیاسی در برابر آمریکا ایجاد کنند و نمی‌توانیم آنها را دشمن آمریکا تلقی کنیم اما قطعاً کشورهای نامبرده در حوزه تجاری و اقتصادی با یکدیگر در برابر آمریکا متحد خواهند شد.

سفیر اسبق ایران در رومانی اظهار داشت: عمده هدفی که آمریکا در مواجهه با کشورهای روسیه، چین، هند و دیگران دارد، توقف سرعت رشد اقتصادی آنهاست.

فرازی با بیان اینکه آمریکا علی‌رغم عدم توانایی خود در به صفر رساندن فروش نفت ایران به جهان، به کشورهای مختلف از جمله چین و هند برای عدم خرید نفت از ایران فشار می‌آورند، گفت: هدف آمریکایی‌ها از این سیاست، بیشتر تحت فشار قرار دادن کشورهای مصرف‌کننده انرژی است تا کشورهای تولیدکننده انرژی همچون ایران، یعنی هدف آنها جلوگیری از رشد اقتصادی بیشتر چین، هند و امثال آنهاست.

به گفته سفیر اسبق ایران در مجارستان، اگر فرض را بر این بگذاریم که آمریکا در تحقق سیاست خود مبنی بر به صفر رساندن فروش نفت ایران به جهان موفق باشد، واقعیت بازار و تجربه در این حوزه نشان داده است که خلاء حضور ایران در این بازار را نمی‌توان با افزایش فروش نفت روسیه و عربستان جبران کرد.

وی ادامه داد: طبیعی است که در این شرایط کشورهای چین و هند به تدریج خرج خود را از آمریکا در تجارت جهانی جدا کنند و سیاست‌های مستقلی را در پیش بگیرند. برنامه توسعه اقتصادی این دو کشور، نیاز به اطمینان از استمرار تأمین انرژی برای آنها دارد، بنابراین موضوع خرید نفت از تولیدکنندگان نفتی جهان از جمله ایران برای اقتصاد آنها، یک اولویت به حساب می‌آید.

سفیر اسبق ایران در رومانی افزود: واکنش‌های کشورهای مختلف در قبال جنگ تجاری آمریکا با آنها متفاوت است، به طور مثال امروز در اتحادیه اروپا صحبت از ایالات متحده اروپایی یا ارتش جداگانه اروپا است و همچنین اتخاذ سیاست‌های دیگری که بتواند اروپا را در حوزه تجاری و اقتصادی از آمریکا مستقل کند.

فرازی تأکید کرد: چین و هند هم روش‌های خاص خود را دارند، به طور مثال چینی‌ها برنامه بلندمدتی را به شکلی تدریجی اما مطمئن پیش می‌برند و به هیچ وجه تسلیم سیاست‌های زورگویانه آمریکا در حوزه تجاری نخواهند شد.

وی با بیان اینکه در این شرایط ایران باید با چین و هند برنامه‌های همکاری بیشتری در حوزه انرژی داشته باشد، گفت: یکی از اقداماتی که ایران در طول این مدت انجام داده و مورد اقبال کشورهای مختلف هم قرار گرفته است، موضوع استفاده از ارزهای محلی در تجارت میان خود به جای دلار است.

فرازی در پایان خاطرنشان کرد: به اعتقاد من با توجه به شرایط پیش‌آمده در جنگ اقتصادی میان آمریکا با کشورهای فوق، میدان مانور خوبی برای ایران ایجاد شده که باید به دور از شعار و برخی برنامه‌های نسنجیده، با اقدامات سازنده اقتصادی، مشتریان خود را جهت همکاری‌های بیشتر در حوزه انرژی به طور خاص و خرید محصولات و توجه بیشتر به بازار ایران ترغیب کنیم.