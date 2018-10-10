۴۰۰ پنل خورشیدی رایگان در اختیار عشایر استان سمنان قرار داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حسینی بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت روز ملی روستا و عشایر به میزبانی سالن جلسات مدیریت امور عشایری سمنان بابیان اینکه در استانی زندگی میکنیم که از میزان بیشترین تابش آفتاب طی سال برخوردار است، ابراز داشت: این ظرفیت ویژه فرصت مناسبی است تا با در اختیار گذاشتن پنلهای خورشیدی به عشایر بتوانیم بخش عمدهای از نیازهای آنها شامل تهیه آب گرم و برق موردنیاز و غیره را تأمین کنیم.
وی بابیان اینکه در مدت ششماهه نخست سال جاری ۴۰۰ پنل خورشیدی بین عشایر استان سمنان بهصورت رایگان توزیعشده است، افزود: برای این تعداد پنل هفت هزار و ۷۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است که امیدواریم با این اقدامات توانسته باشیم در تأمین نیازهای عشایر مؤثر وارد عمل شویم.
کاهش هدر رفت نهادههای دامی عشایر
مدیرکل امور عشایر استان سمنان بابیان اینکه مهمترین دغدغه در حوزه عشایر تأمین آب موردنیاز است، ابراز داشت: تلاش شد تا امسال بخش عمدهای از اعتبارات را به سمت بهسازی قنوات، لایروبی چشمهها و تأمین آب آشامیدنی سوق دهیم که در این راستا ۶۸ هزار و ۷۳۰ متر لوله پلیاتیلن و تانکر پلیاتیلن خریداریشده است.
حسینی ضمن بیان اینکه با بهرهگیری از روشهای نوین میزان هدر رفت نهادههای دامی در بخش عشایر از ۲۰ درصد اکنون به کمتر از پنج درصد رسیده است، تصریح کرد: عشایر باید تعلیف دام را با اهداف افزایش بهرهوری به سمت روشهای نوین ارتقا دهند اکنون با این روشها بره زایی از ۷۰ درصد به ۱۲۰ درصد افزایش پیداکرده است.
وی بابیان اینکه عشایر استان سمنان سالانه ۹ هزار و ۳۳۰ تن گوشت قرمز تولید میکنند، افزود: این میزان گوشت تولیدی چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال را شامل میشود همچنین در حوزه دام برای هر خانوار ۲۵۰ رأس دام وجود دارد.
تامین نقدینگی عشایر
مدیرکل امور عشایر استان سمنان بابیان اینکه ۱۳۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزانقیمت با سود چهار درصد بهمنظور تأمین نقدینگی به عشایر پرداختشده است، ابراز داشت: عشایر میتوانند از این تسهیلات در راستای رونق اقتصادی بخش عشایر استفاده کنند که ازجمله آنها میتوان به گردشگری، پرورش زنبور، کشت گیاهان دارویی، پرورش قارچ و توسعه صنایعدستی اشاره کرد.
حسینی بابیان اینکه ۳۲ فراورده لبنی توسط عشایر استان سمنان تهیه میشود، تصریح کرد: سالانه ۶۴۰ تن فرآورده لبنی به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال در بخش عشایری تولید میشود و همچنین در بخش صنایعدستی نیز عشایر تهیه ۱۶ هزار مترمربع انواع صنایعدستی باارزش ۴۰ میلیارد ریال را عهدهدار است.
وی بابیان اینکه میانگین سواد عشایر استان سمنان ۷۳ درصد است، افزود: در تلاش برای ارتقا سواد و آموزش و همچنین تقویت مهارتهای اجتماعی در بین آنها هستیم که امیدواریم با همکاری فنی و حرفهای بتوانیم با حرفهآموزی زمینه اشتغال هر چه بیشتر جوانان عشایری را فراهم کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر عشایر ۲.۸ درصد از جمعیت استان سمنان را تشکیل میدهد و ۱۵ مهرماه به نام روز ملی عشایر و روستا نامگذاری شده است.
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