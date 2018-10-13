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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۵:۵۲

همتی خبر داد؛

برنامه‌ بانک مرکزی برای حل مشکل نقدینگی،تورم و اصلاح نظام بانکی

برنامه‌ بانک مرکزی برای حل مشکل نقدینگی،تورم و اصلاح نظام بانکی

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب برای حل مشکلات کلیدی اقتصاد کشور گفت: شرط اساسی فائق آمدن بر مشکلات، همراهی اعضای دولت و پشتیبانی دو قوه محترم دیگر است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در پست اینستاگرامی خود  رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب برای حل مشکلات کلیدی اقتصاد کشور نوشت: شرط اساسی فائق آمدن بر مشکلات، همراهی اعضای دولت و پشتیبانی دو قوه محترم دیگر است.

همتی در این پست نوشت: «رهبر معظم انقلاب بر اتخاذ تدابیر و تصمیمات جدی  و عملیاتی برای حل ۵ مشکل کلیدی اقتصاد تاکید کردند. از ۵ مورد، ۳ مورد آن یعنی مشکلات نظام بانکی، نقدینگی و تورم در حیطه مسئولیت مستقیم بانک مرکزی است. اگر موضوع ارز را هم به آن اضافه کنیم، خطیر بودن مسئولیت بانک مرکزی و اهمیت اقدامات و برنامه های آن برای اجرای فرامین رهبری را آشکار می سازد. همراهی اعضای محترم دولت در پیشبرد سیاست های بانک مرکزی و پشتیبانی دو قوه محترم دیگرف شرط اساسی فائق آمدن بر مشکلات است. برای کنترل و هدایت نقدینگی، کندکردن روند رشد تورم و متعاقبا کاهش تدریجی آن، اولویت بندی مشکلات در هم تنیده نظام بانکی و اخذ مجوزهای لازم برای اصلاح تدریجی آن و تبدیل شبکه بانکی به موتور محرکه اشتغال و تولید و خصوصا ساماندهی بازار ارز و حرکت در مسیر نرخ ارز تعادلی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، برنامه های مشخصی داریم که با مشورت صاحبنظرات اقتصادی، بانکی و ارزی و همراهی مدیران و کارشناسان بانک مرکزی و سیستم بانکی عملیاتی نموده و اجرا خواهیم کرد.»

کد مطلب 4428172
فرشته رفیعی

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    نظرات

    • علي اصغر سهرابفر IR ۰۸:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
      2 1
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      بنام خداوند يكتا. با احترام، جناب رئيس بانك مركزي با توجه به اينكه شرايط اقتصادي در ايران از سياست و مذهب پيروي و تبعيت مي كند دادن راه حلهاي اقتصادي غربی كارايي چنداني ندارد جنابعالي هم خود را خسته نكنيد!
    • علی IR ۰۸:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
      2 0
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      با سلام خدمت جناب همتی بزرگوار از آنجائیکه ما را به تدبیر این دولت امیدی نبود و نیست ، انتخاب شما را هم برای حل مشکل که خود از بدنه مشکل هستید هم همچنین . کلید حل مشکل چیز دیگری است .....
    • مهدی IR ۱۴:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
      0 0
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      جناب آقای همتی چاره ای بیندیشید که مردم بهبود شرایط اقتصادی را درک کنند. چرا در بحث کاهش معوقات بانکی کاری انجام نمیشود؟ چرا بدهکاران کلان و نیمه کلان به سرعت به قوه قضاییه معرفی نمیشوند؟

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