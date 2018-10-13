برنامه‌ بانک مرکزی برای حل مشکل نقدینگی،تورم و اصلاح نظام بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در پست اینستاگرامی خود رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب برای حل مشکلات کلیدی اقتصاد کشور نوشت: شرط اساسی فائق آمدن بر مشکلات، همراهی اعضای دولت و پشتیبانی دو قوه محترم دیگر است.

همتی در این پست نوشت: «رهبر معظم انقلاب بر اتخاذ تدابیر و تصمیمات جدی و عملیاتی برای حل ۵ مشکل کلیدی اقتصاد تاکید کردند. از ۵ مورد، ۳ مورد آن یعنی مشکلات نظام بانکی، نقدینگی و تورم در حیطه مسئولیت مستقیم بانک مرکزی است. اگر موضوع ارز را هم به آن اضافه کنیم، خطیر بودن مسئولیت بانک مرکزی و اهمیت اقدامات و برنامه های آن برای اجرای فرامین رهبری را آشکار می سازد. همراهی اعضای محترم دولت در پیشبرد سیاست های بانک مرکزی و پشتیبانی دو قوه محترم دیگرف شرط اساسی فائق آمدن بر مشکلات است. برای کنترل و هدایت نقدینگی، کندکردن روند رشد تورم و متعاقبا کاهش تدریجی آن، اولویت بندی مشکلات در هم تنیده نظام بانکی و اخذ مجوزهای لازم برای اصلاح تدریجی آن و تبدیل شبکه بانکی به موتور محرکه اشتغال و تولید و خصوصا ساماندهی بازار ارز و حرکت در مسیر نرخ ارز تعادلی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، برنامه های مشخصی داریم که با مشورت صاحبنظرات اقتصادی، بانکی و ارزی و همراهی مدیران و کارشناسان بانک مرکزی و سیستم بانکی عملیاتی نموده و اجرا خواهیم کرد.»