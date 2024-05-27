به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری دوشنبه شب در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با تقدیر از تلاش‌های مدیرکل شرکت توزیع نیروی برق استان و معاونین ایشان در راستای افزایش همکاری‌ها افزود: همکاری ادارات و ارگان‌ها با شهرداری جهت رفاه حال شهروندان لازم است.

شهردار بندر بوشهر افزود: در همین راستا با همکاری و همراهی شرکت توزیع نیروی برق استان و شهرستان، به‌زودی عملیات اجرایی این طرح به‌صورت مشترک توسط شهرداری و شرکت توزیع نیروی برق آغاز می‌شود.

حیدری ادامه داد: روشنایی بلوار امام خمینی (ره) از بسیج مرکزی تا میدان قدس، روشنایی بلوار پشت پارک بانوان، بلوار نیروگاه گازی (دریابندری)، بلوار بهمنی حدفاصل میدان بهمنی تا سه‌راهی بهمنی و میدان حر، خیابان خواجه‌ها تا گذر منتهی به بیمارستان سلمان فارسی، روشنایی نوار ساحلی از پارک باسیدون تا نفتکش در چند بخش و… از جمله مسیرهایی است که نصب و تعمیر پایه‌های روشنایی آنها به‌زودی اجرایی می‌شود.

شهردار بوشهر در پایان با تشکر از همکاری اداره برق شهرستان برای تسهیل خدمات‌رسانی شهرداری به شهروندان افزود: در این طرح همکاری، حدود ١٠٠ پایه چراغ ١٠ متری لوله‌ای، بیش از ٣٠٠ چراغ ال‌ای‌دی خیابانی، ٢۵ عدد بازوی ۲ متری خم شده، بازسازی حدود ٣٠ پایه روشنایی مستعمل توسط شهرداری و هشت هزار متر مربع کابل خود نگهدار روشنایی همراه با اجرای شبکه توسط اداره برق شهرستان صورت خواهد گرفت.