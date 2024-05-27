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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۰:۱۹

شهردار بوشهر:

روشنایی معابر و نوار ساحلی بوشهر توسعه می‌یابد

روشنایی معابر و نوار ساحلی بوشهر توسعه می‌یابد

بوشهر-شهردار بندر بوشهر از توسعه شبکه برق معابر و نوار ساحلی بوشهر از طریق نصب پایه‌های جدید و تعمیر پایه‌های روشنایی موجود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری دوشنبه شب در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با تقدیر از تلاش‌های مدیرکل شرکت توزیع نیروی برق استان و معاونین ایشان در راستای افزایش همکاری‌ها افزود: همکاری ادارات و ارگان‌ها با شهرداری جهت رفاه حال شهروندان لازم است.

شهردار بندر بوشهر افزود: در همین راستا با همکاری و همراهی شرکت توزیع نیروی برق استان و شهرستان، به‌زودی عملیات اجرایی این طرح به‌صورت مشترک توسط شهرداری و شرکت توزیع نیروی برق آغاز می‌شود.

حیدری ادامه داد: روشنایی بلوار امام خمینی (ره) از بسیج مرکزی تا میدان قدس، روشنایی بلوار پشت پارک بانوان، بلوار نیروگاه گازی (دریابندری)، بلوار بهمنی حدفاصل میدان بهمنی تا سه‌راهی بهمنی و میدان حر، خیابان خواجه‌ها تا گذر منتهی به بیمارستان سلمان فارسی، روشنایی نوار ساحلی از پارک باسیدون تا نفتکش در چند بخش و… از جمله مسیرهایی است که نصب و تعمیر پایه‌های روشنایی آنها به‌زودی اجرایی می‌شود.

شهردار بوشهر در پایان با تشکر از همکاری اداره برق شهرستان برای تسهیل خدمات‌رسانی شهرداری به شهروندان افزود: در این طرح همکاری، حدود ١٠٠ پایه چراغ ١٠ متری لوله‌ای، بیش از ٣٠٠ چراغ ال‌ای‌دی خیابانی، ٢۵ عدد بازوی ۲ متری خم شده، بازسازی حدود ٣٠ پایه روشنایی مستعمل توسط شهرداری و هشت هزار متر مربع کابل خود نگهدار روشنایی همراه با اجرای شبکه توسط اداره برق شهرستان صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 6120835

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