احداث مخزن پنج هزار متر مکعبی در بخش شنبه و طسوج ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی دوشنبه شب در نشست بررسی مشکلات آب شهرستان دشتی که در شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد برگزار شد، اظهار داشت: سفره‌های زیر زمینی در حال کاهش است و باید از ظرفیت آبشیرین کن‌ها استفاده شود.

فرماندار دشتی افزود: نوسازی شبکه آب و فاضلاب در سطح شهرستان در حال انجام است ولی کافی نیست.

بحرانی با بیان اینکه کمبود آب در شهرستان وجود دارد بیان کرد: نوسازی شبکه‌ها باید با جدیت ادامه داشته باشد.

وی تصریح کرد: همچنین باید ایستگاه تصفیه بر روی سد باغان نصب و با احداث خط انتقال برخی از مشکلات روستای بخش شنبه و طسوج حل شود.

وی خاطر نشان کرد: احداث مخزن ۵ هزار متر مکعب در بخش شنبه و طسوج امری مهم و ضروری است.

بحرانی همچنین بر ضرورت نوسازی شبکه آب روستاهای کوهپایه مند جهت رفع مشکل آب در فصل تابستان تاکید کرد.