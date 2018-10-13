به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره بازی های المپیک جوانان امروز شنبه در بوینوس آیرس آرژانتین پیگیری شد. در این روز از رقابت ها و در کشتی فرنگی کاروان ایران توسط امیررضا ده بزرگی و محمد نصرتی صاحب دو مدال طلا شد.

امیررضا ده بزرگی نماینده وزن ۴۵ کیلوگرم کشتی فرنگی کشورمان که با شکست حریفانی از بلغارستان و مصر به دیدار فینال راه یافته بود، امروز و در این مرحله از رقابت ها مقابل «گونزالز» از اکوادور با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و چهارمین مدال طلای کاروان ورزشی ایران را بدست آورد.

لالویچ رییس اتحادیه جهانی کشتی، مدال امیر رضا ده‌بزرگی را بر گردن این قهرمان انداخت.

دیگر اینکه در وزن ۹۲ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی بازی های المیک جوانان، محمد نصرتی که با شکست حریفانی از برزیل و روسیه به دیدار فینال راه یافته بود، با نتیجه ۳بر یک «عثمان آیدین» از ترکیه را نیز مغلوب کرد و به مدال طلای این دوره از بازیها دست یافت.

با مدال طلای محمد نصرتی تعداد طلاهای ایران به ۵ و مجموع مدالها به عدد ۶ رسید.

مدال آوران ایران در سومین دوره بازی های المپیک جوانان به این شرح هستند:

مدال طلا

* علی اشکوریان تکواندو

* محمدعلی خسروی تکواندو

* یلدا ولی نژاد تکواندو

* امیر ده بزرگی کشتی فرنگی

* محمد نصرتی کشتی فرنگی

مدل نقره

* کیمیا همتی تکواندو