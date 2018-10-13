پرچمدارکاروان ایران بعد از کسب طلا:به المپیک بزرگسالان فکر می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، محمد نصرتی نماینده وزن ۹۲ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران در بازی های المپیک جوانان که با شکست حریفانی از برزیل و روسیه به دیدار فینال سومین دوره این بازی ها راه یافته بود، امروز شنبه و در این مرحله از رقابت ها با نتیجه ۳بر یک «عثمان آیدین» از ترکیه را مغلوب کرد و به مدال طلا دست یافت.

نصرتی که به عنوان پرچمدار کاروان ورزش ایران در افتتاحیه المپیک جوانان همراهی کرد، بعد از کسب مدال طلا گفت: من در مسابقات جهانی هم مدال طلا گرفتم. خدا را شاکرم که در بازیهای المپیک جوانان که اهمیت بسیاری دارد هم توانستم طلا بگیرم.

وی ادامه داد: در واقع افتخار پرچمداری کاروان کشور عزیزم را با مدال طلا کامل کردم.

نصرتی تاکید کرد: بعد از موفقیت در سنین نوجوانان و جوانان مهمترین هدفم این ست که به امید خدا در بازیهای المپیک بزرگسالان هم مدال بگیرم.