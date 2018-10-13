شرکتهای دانش بنیان کمترین تأثیرپذیری را از نوسانات ارزی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری امروز در مراسم افتتاحیه یازدهمین جشنواره نانو با بیان اینکه ما در تولید علم نانو و از نظر تعداد مقالات رتبه چهارم را دریافت کرده ایم، گفت: این رتبه طی ۴ سال گذشته نهم یا دهم بوده است.

وی افزود: صادرات در حوزه فناوری نانو طی سال گذشته برابر با ۶۲ میلیون دلار بوده است.

معاون علم و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به حجم بازار محصولات نانو گفت: میزان ۱۳۷۳ میلیارد تومان از محصولات نانو طی سال گذشته به فروش رسیده است.

ستاری با تاکید بر اینکه قطعاً مسائل ارزی تاثیرات خوبی روی شرکت های دانش بنیان نمی گذارد، گفت: کسی نمی تواند این موضوع را نفی کند ولی شرکت های دانش بنیان کمترین چالش را میان سایر بخش های مختلف در این زمینه دارند و کمترین تاثیرپذیری را در تغییرات نرخ ارزی خواهند داشت.

وی با اشاره به شروع تحریم های آمریکا در آبان ماه گفت: تحریم ها خیلی وقت است که شروع شده و فکر نمی کنم اتفاق خاصی در آبان ماه رخ دهد. چون مدتها است که تحریم ها اعمال شده است.

وی در خصوص نوسانات نرخ ارزی و تاثیر آن بر شرکت های دانش بنیان افزود: قطعا تثبیت سیاستگذاری ها از سوی دولت می تواند مسائل و مشکلات شرکت های دانش بنیان را برطرف سازد.

رئیس ستاد توسعه فناوری نانو در خصوص ورود شرکت های دانش بنیان به عرصه صادرات گفت: ما همواره درصدد هستیم بازارهای صادراتی شرکت های دانش بنیان را توسعه دهیم و برای این موضوع برنامه ریزی های مفصلی داریم؛ این موضوع چندین سال است که توسط معاونت پیگیری می شود.

وی در خصوص یکی از برنامه های معاونت علمی برای صادرات محصولات شرکت های دانش بنیان گفت: در همین راستا بودجه کریدور صادرات معاونت علمی را چندین برابر کرده ایم تا در زمینه بازاریابی، اخذ استانداردها، کارآزمایی های بالینی و ... شرکت های دانش بنیان ورود پیدا کنند تا شرکت ها بتوانند به صورت جدی و قوی صادرات خود را آغاز کنند.

ستاری با بیان اینکه امسال نیز به صورت جدی روی موضوع صادرات شرکت های دانش بنیان سرمایه گذاری خواهیم کرد، گفت: بزرگترین مسائل شرکت های دانش بنیان مربوط به یافتن شرکای خارجی و مسائل بانکی است؛ تمام کار ما این است که بتوانیم شرکای مناسبی برای شرکت ها پیدا کنیم و آنها را به سمت صادرات سوق دهیم.

وی در خصوص خطوط اعتباری برای شرکت های دانش بنیان گفت: ما خطوط اعتباری متنوعی از بانک ها دریافت کردیم که صندوق توسعه ملی خطوط خوبی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان اختصاص داده است.

به گفته ستاری، ما برای صادرات شرکت های دانش بنیان با چند بانک خاص فعالیت می کنیم تا شرکت های دانش بنیان دغدغه مسائل بانکی را نداشته باشند.

ستاری با تاکید بر اینکه درصدد هستیم میزان صادرات و فروش محصولات دانش بنیان در حوزه نانو را افزایش دهیم، افزود: البته این ۱۳۷۳ میلیارد تومان بالاتر از عدد هدف گذاری شده برای فروش محصولات نانو در ستاد نانو بوده است.

به گفته وی، نانو یک علم جدید و به روزی است که ما از ۱۵ سال قبل به این حوزه ورود کردیم و اکنون یکی از کشورهای تولیدکننده در این حوزه به شمار می رویم.

وی افزود: اتفاق مهمی که امسال و سال های آینده در پیش رو داریم موضوع تجاری سازی محصولات نانو است.

ستاری با بیان اینکه درصدد هستیم تعداد پتنت های بین المللی را در حوزه نانو افزایش دهیم و جزو اهداف ما به شمار می رود، گفت: این امر کمک می کند که سرمایه گذاری توسعه یابد همانطور که توسعه سرمایه گذاری به عنوان یک سیاست از چهار سال گذشته در ستاد نانو مد نظر قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه در بحث فروش صنعتی در حوزه نانو اتفاق خوبی افتاده، گفت: میزان فروش و صادرات محصولات نانو گواه این است که فناوری نانو به صنعت رسوخ پیدا کرده و به مرحله فروش نیز رسیده است.

رئیس ستاد توسعه فناوری نانو تاکید کرد: قطعا امسال میزان فروش و صادرات محصولات نانو افزایش می یابد و نانو جایگاه خود را در صنعت پیدا می کند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه بحث تجاری سازی باید با حمایت بخش خصوصی اتفاق بیفتد، گفت: هر چقدر بتوانیم سرمایه گذار بخش خصوصی را جذب کنیم بیشتر موفق خواهیم بود.

رئیس بنیاد ملی نخبگان افزود: خوشبختانه اکوسیستم خوبی در حال ایجاد در زمینه ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به حوزه های فناوری است و مشاهده می کنیم هر روز شرکت های بیشتری در حال فعالیت و ورود به صنعت هستند.

وی تاکید کرد: اکوسیستمی که در شرکت های دانش بنیان ایجاد شده متکی به دولت نیست و حداقل بخشی از آن طی چهار سال گذشته نمود پیدا کرده است.

ستاری با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۳۴۰۰ شرکت دانش بنیان در حال فعالیت هستند، گفت: اکوسیستم فعالیت شرکت های دانش بنیان نباید به دولت وابسته باشد.