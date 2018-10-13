به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش سرمربی فعلی تیم ملی فوتبال ایران در سال ۲۰۰۳ سرمربیگری تیم فوتبال رئال مادرید را بر عهده گرفت ولی نتوانست با این تیم موفقیتی به دست بیاورد.

کی روش در تازه ترین مصاحبه خود به انتقاد از سیاست های جذب بازیکن در باشگاه رئال مادرید پرداخته و تاکید کرده است که در زمان وی، این باشگاه مرتکب سه «اشتباه مرگبار» شده است. سرمربی فعلی تیم ملی در این مصاحبه به صورت ضمنی تاکید کرده است که رئال برای فروش پیراهن ها، دیوید بکهام را خریده بود!

مشروح گفتگوی کی روش با یک روزنامه پرتغالی در ادامه می آید:

«وقتی شما پیشنهادی از رئال مادرید دریافت می کنید، اولین کاری که انجام می دهید قبول کردن آن است. شما بعدا راجع به آن فکر خواهید کرد. در سالهایی که من رئال مادرید بودم، آنجا یک باشگاه فروش بود نه باشگاه خرید. آنها یک هدف داشتند و آنهم رساندن کاهش کسری بودجه به صفر بود. این چیزی بود که رئیس باشگاه قولش را داده بود. اساسا سیاست این بود: "شش گالاکتیکو (شوالیه) که همه آنها در میانه زمین بودند تا حمله کنند و "پاوان ها" در دفاع. در آن لیست ماکلله و مورینتس هم حضور داشتند و هر دو تیم را ترک کردند.

من بلافاصله بعد از سوپرکاپ با مورینتس صحبت کردم و گفتم تو را سه شنبه می بینم. او پاسخ داد: "سه شنبه؟ مگر نشنیده ای؟ من به تیم موناکو قرض داده شده ام!" آن موقع هیچ ایده ای نداشتم. در نهایت فکر کردم حداقل ماکلله را دارم و ایوان هلگوئرا را هم به خط دفاع بر می گردانم؛ پستی که او خوب بود. اما مدت اندکی بعد از آن ماکلله هم به تیم چلسی رفت چون پیراهن او به فروش نرفته بود و دیوید بکهام هم می توانست در مرکز زمین بازی کند. بکهام وینگر راست بود اما زمانی که من به رئال رفتم، آن پست توسط لوییز فیگو پر شده بود.

مشکلات بیشتری وجود داشت. مادرید با گابریل میلیتو به جای کاپیتان فرناندو هیه‌رو قرارداد بسته بود. ما هیه‌رو را از دست داده بودیم. من دفاع وسط می خواستم ولی میلیتو را برایم آوردند. او قراردادش را بعد از تست پزشکی امضا کرد اما در بعدازظهر همه چیز خراب شد و او هم مورد قبول واقع نشد. من پیشنهاد دادم با لوییسائو که در تیم بنفیکا بازی می کرد و همچنین پپه که در ماریتیمو توپ می زد، قرارداد امضا شود. ما می توانستیم با پپه قراردادی به مبلغ ۱.۵ میلیون یورو امضا کنیم ولی مادرید سالها بعد برای این بازیکن ۳۰ میلیون یورو پول داد.

زمانی که در مادرید بودم این باشگاه سه اشتباه مرگبار مرتکب شد. سه اشتباه "M" یعنی ماکلله، میلیتو و موریتز. (هر سه اسم با حرف M شروع می شود) این سه اشتباه بعد از من سه یا چهار مربی و میلیون ها یورو برای بازسازی رئال مادرید هزینه داشت. این سه اشتباه همه چیز را تغییر داد و دلیلی بود بر اینکه چرا همه چیز بد پیش رفت.

از اینکه در رئال مادرید بودم پشیمان نیستم. (اگر پیشنهاد شود) بازهم می گویم بله و تمام آن کارها را انجام می دهم. می دانید؛ ایده بدی نبود. ترکیبی از بازیکنان تاپ و بازیکنان جوان برای پیشرفت.»