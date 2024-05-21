«مسرور بارزانی» در سرکنسولگری ایران در اربیل حضور یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، «مسرور بارزانی» نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق امروز اول خرداد ماه ۱۴۰۳ با حضور در محل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل ضمن اعلام مراتب تسلیت و همدردی خود و مردم شریف اقلیم کردستان عراق به ایران، دفتر یادبود شهادت آیت الله رییسی، رئیس جمهور خدوم ملت ایران و شخصیت محبوب منطقه و جهان و نیز همراهان شهید وی را امضاء نمود.

پیش از این نیز «نیچروان بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان عراق ضمن ابراز «عمیق‌ترین تسلیت‌ها به دولت و مردم ایران» بابت شهادت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فقید کشورمان و هیات همراه، اعلام کرد که «درگذشت آن‌ها ما را عمیقاً ناراحت کرد».