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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۵۶

گزارش تمرین آبی پوشان؛

بازگشت سرمربی و سرپرست و پایان یک شایعه/ غایبان پرتعداد در تمرین

بازگشت سرمربی و سرپرست و پایان یک شایعه/ غایبان پرتعداد در تمرین

سرمربی و سرپرست تیم فوتبال استقلال که در روزهای قبل غیبت داشتند به جمع آبی پوشان اضافه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین آبی‌پوشان با حضور وینفرد شفر در مجموعه ورزشی صنایع دفاع برگزار شد.  سرمربی تیم فوتبال استقلال که چند روزی به کشورش بازگشته بود و در جلسه تمرین دیروز غایب بود، عصر امروز تمرین آبی‌پوشان را زیر نظر گرفت.

* اصغر حاجیلو که به دلیل سرماخوردگی در تمرین دیروز حضور نداشت و شایعاتی مبنی بر جدایی او از استقلال قوت گرفته بود، در تمرین امروز حاضر شد و مورد استقبال بازیکنان قرار گرفت.

* علی خطیر به نمایندگی از سرپرست باشگاه در تمرین حضور پیدا کرد و دقایقی به طور اختصاصی با وینفرد شفر گفت‌وگو کرد.

* بازیکنان ملی‌پوش به علاوه نفرات حاضر در تیم امید، میثم تیموری و فرشید اسماعیلی، غایبین تمرین امروز بودند؛ اسماعیلی به دلیل مصدومیت و میثم تیموری به دلیل سرماخوردگی در تمرین حضور داشتند.

* سید مهدی رحمتی در غیاب حسین حسینی تمرینات ویژه‌ای را زیر نظر اشکان نامداری انجام داد.

* تمرین آبی‌پوشان پس از ۹۰ دقیقه به پایان رسید و این تیم فردا تمرینات خود را جهت دیدار برابر سایپای تهران برگزار خواهد کرد.

تیم فوتبال استقلال تهران روز جمعه (بیست و هفتم مهرماه) و از هفته نهم لیگ هجدهم از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه تختی میهمان سایپای تهران خواهد بود.

کد مطلب 4429078

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