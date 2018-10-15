به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در چهارمین همایش بین‌المللی طب نظامی آسیا پاسیفیک که صبح امروز(دوشنبه) در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، گفت: برگزاری این کنگره در سرزمین شهدا و پزشکان که نجات یک نفر نجات تمام بشریت تلقی می‌شود نشان دهنده اهداف عالی این کنگره و ارزش نهادن به جان انسانها در جهانِ پر از جنگ و خون است.

وی با بیان اینکه ملت ما قربانی بزرگ بمب‌های شیمیایی و جنگ تحمیلی است و خانواده‌های ما هنوز با درد و رنج این رخدادها مواجه هستند، گفت: بخش درمان ما هزینه بالایی برای درمان و مراقبت از مصدومان شیمیایی و قربانیان جنگ پرداخته است.

وزیر دفاع با بیان اینکه ما معتقدیم همه باید دست در دست دهیم تا از درد و رنج قربانیان جنگ بکاهیم، افزود: دیدیم که آمریکا چگونه برای منافع شخصی قراردادهای بین المللی را زیر پا گذاشت اما در مقابل جمهوری اسلامی حسن نیت خود را در پایبندی به توافقات بین‌المللی نشان داد.

حاتمی افزود: جمهوری اسلامی نشان داد کشوری متعهد به قوانین بین المللی است. آمریکا ما را به دلیل انتخاب استقلال سرزمینمان و به جرم آزادی تحریم کرده است. آنها حتی در فرآیند تهیه داروها و نیازهای اولیه ملت ما با توسل به تروریسم اقتصادی اقدام به کارشکنی می‌کنند. در این شرایط اگر دنیا در برابر این قانون شکنی‌ها اقدامی نکند، شاهد حضور دوباره هیتلرها در دنیا خواهیم بود.

وزیر ‌دفاع تاکید کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران تمام توانمندی طب رزمی خود را به نمایش گذاشته است تا دیگران از درد و رنج جنگ بهره نبرند؛ ما نمی‌خواهیم کشورهای دیگر مانند ما صدها هزار جانباز داشته باشند و از درد آن رنج بکشند.

امیر حاتمی تصریح کرد: کشورهای دارای سلاح شیمیایی باید خطاهای گذشته خود را جبران کرده و مجامع بین‌المللی باید دارندگان این نوع سلاح‌ها را محکوم کنند و لازم است جهان در مقابل جنگ افروزان اقدامی انجام داده و در مقابل نسل کشی و یاغی گری بایستد و در مقابل نسل کشی در یمن اقدامی انجام دهد.

وی با بیان اینکه امروز در زمینه تجهیزات پزشکی به خود کفایی رسیده ایم و آماده انتقال این تجربیات به دیگران هستیم٬ خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی به تعهدات بین المللی پایبند است و به عنوان عضو فعال در مقابله با سلاح شیمیایی و در زمینه مین زدایی با صلیب سرخ همکاری می کند. همکاران ما موفق شدند طی‌دوره هایی تجربیات ایران در مقابله با سلاح های شیمیایی را برای برخی کشورها به اشتراک بگذارند و ما آمادگی داریم برای اعضای این همایش نیز دوره هایی در این‌ زمینه برگزار کنیم.

وزیر دفاع ادامه داد: از جمله طرح های کلان حوزه سلامت در نیروهای مسلح ارزیابی تاثیر سبک زندگی بر نیروهای مسلح است که امروز از آن رونمایی خواهیم‌کرد. همچنین موفق شده‌ایم چند صد محصول مقابله با تسلیحات شیمیایی پرتویی و زیستی را تولید کنیم. علاوه بر این در زمینه دامپزشکی رزمی هم‌ وزارت دفاع آمادگی همکاری را دارد.

حاتمی در پایان گفت: کارکنان بهداشت و درمان در هرجای جهان که در جهت نجات جان انسانها تلاش می کنند مورد حمایت جدی و دائمی ما هستند و من از زحمات آنها تشکر می‌کنم.