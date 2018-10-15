تذکر دقیقه ۹۰ دو عضو شورای شهر به عملکرد شهردار مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حیدری صبح دوشنبه در جلسه عنلی شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد با تسلیت سالگرد شهادت حضرت رقیه(س) اظهارکرد: طبق آیین نامه داخلی شورای شهر مشهد، اعضای می توانند نسبت به عملکرد شهردار تذکر داشته باشند و شهردار نیز موظف است پس از اعلام وصول در صحن علنی حضور یافته و پاسخگوی تذکر شود.

وی افزود: هفته گذشته خانم رمارم نسبت به اقدامات خارج از وظیفه موسسه فرهنگی شهرآرا به شهردار تذکر داده و این هفته نیز آقای ریاضی دیگر نماینده شورا در حوزه توس تذکر داشته است که باید روال قانونی آن طی شده و پاسخگویی لازم از سوی شهردار مشهد به انجام رسد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در ادامه با اشاره به کسب ۲۱ مدال توسط ورزشکاران خراسان رضوی در مسابقات آسیایی اظهارکرد: حمایت از ورزش قهرمانی و همگانی در دستور کار شورای اسلامی شهر مشهد قرار دارد و در این راستا تلاش کردیم در حد توان به مجموعه های ورزشی کمک کنیم تا در گرفتار مشکلات اولیه نباشند.

حیدری تاکید کرد: البته شورای شهر و شهرداری به تنهایی توان حمایتی از مجموعه های ورزشی را ندارند و باید سایر بخش ها به کمک ورزش استان بیاند که مدیریت ارشد استان در این زمینه می تواند نقش مهمی را ایفا کند.

وی گفت: کسب مدال های رنگارنگ توسط معلولان و جانبازان در مسابقات آسیایی نشان داد این استان ظرفیت های بالایی در حوزه ورزشی دارد که در صورت حمایت لازم این افتخار آفرینی ها چند برابر خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: توجه به موضوعات فرهنگی و ورزشی موجب کاهش آسیب های اجتماعی در شهر می شود و باید با کمک نخبگان و رسانه ها بتوانیم امکانات و زیرساخت های لازم در این حوزه را ایجاد و در اختیار شهروندان و ورزشکاران حرفه ای قرار دهیم.

حیدری در ادامه با اشاره به روز استاندارد بیان کرد: توجه به موضوع استاندارد در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده می تواند اعتماد مردم به خرید کالای داخلی را افزایش دهد.