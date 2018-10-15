فراخوان طراحی شخصیت جدید برای جشنواره گیم تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران که سالانه میزبان اهالی صنعت بازی‌های رایانه‌ای ایران است در دوره هشتم با رویکردی کاملا متفاوت در اسفند ماه برگزار می‌شود.

جشنواره امسال با تغییرات متعددی نسبت به سال‌های گذشته برگزار می‌شود که از جمله این تغییرات می‌توان به تغییر شخصیت اصلی این رویداد اشاره کرد. به همین جهت در فراخوان پیش‌رو از تمام طراحان علاقه‌مند به بازی‌های رایانه‌ای دعوت می‌شود که آثار خود را تا پایان آبان‌ماه به دبیرخانه هشتمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران ارسال کنند.

افراد برگزیده تا ۱۵ آذر ماه فرصت دارند تا اصلاحات نهایی را روی طرح خود اعمال کنند. سپس داوری در دو مرحله انجام خواهد شد و سه طرح برتر انتخاب می‌شود.

همچنین برای طرح‌های اول تا سوم به ترتیب ۵ میلیون تومان، ۳ میلیون تومان و ۱ میلیون تومان جایزه در نظر گرفته شده است.



شرکت‌کنندگان در این فراخوان در زمان طراحی آثار باید به نکات شخصیت طراحی شده باید ایرانی باش، شخصیت طراحی شده نباید کپی شده از یک ایده یا شخصیتی دیگر باشد، در طراحی شخصیت باید از المان‌های بازی‌های رایانه‌ای استفاده شده تا تداعی کننده ویدیوگیم باشد، شخصیت طراحی شده باید قابلیت اجرا در حالت‌های دو بعدی و سه بعدی را داشته باشد، شخصیت طراحی شده باید در حالت‌های ایستاده در حالت نمای روبرو و پشت و همچنین پنج حالت نمای صورت (خندیدن، گریه کردن، شادی، غم، ساده) ارسال شوند. در طراح‌های ارسال شده باید اعلام شود که لایسنس این طرح برای جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران است .از تمام طرح‌های ارسال شده ویدیویی ساخته خواهد شد و در زمان برگزاری جشنواره به نمایش در می‌آید. فایل‏‌های ارسالی در فرمت jpeg و در فایل زیپ شده ارسال شوند.



طرح برگزیده در صورتی که تمام شرایط موجود را داشته باشد به عنوان شخصیت اصلی جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران انتخاب می‌شود.