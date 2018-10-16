۸۰ درصد انتصابات در استان بوشهر از نیروهای بومی بوده است

اکبر صابری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی یک سال استانداری عبدالکریم گراوند از مجموع ۳۹ مدیر منصوب شده، چهار مدیر بومی جایگزین مدیران غیر بومی شده‌اند که شامل مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری، مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری، مدیرکل گمرک و ناظر ستاد گمرکات استان و مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوده است.

مشاور استاندار بوشهر بیان کرد: طی یکسال اخیر فقط در سه دستگاه اجرایی استان مدیران غیر بومی جایگزین مدیران بومی شده‌اند که این دستگاه‌ها شامل سرپرست اداره کل محیط زیست، مدیر عامل شرکت گاز و مدیر کل تامین اجتماعی هستند.

وی اضافه کرد: همه این موارد پیشنهاد این مدیران با وزارتخانه یا سازمان مرکزی آنها در پایتخت بوده و مدیران منصوب شده گزینه پیشنهادی استان نبوده است؛ ضمن اینکه باز هم تعداد و درصد مدیران بومی جایگزین شده در دستگاه های اجرایی استان بیشتر از سال های پیشین است.

صابری تصریح کرد: در همه انتصابات تاکید استاندار بوشهر به انتصاب مدیران بومی است و در هماهنگی با وزارتخانه ها و سازمان مسئول دستگاه های اجرایی در پایتخت همواره این مهم مورد تاکید استاندار بوده است ولی در موارد معدودی به تشخیص و تاکید وزارتخانه یا سازمان مرکزی یک دستگاه اجرایی ممکن است مدیرانی غیر بومی نیز منصوب شوند که رویه‌ای معمول در همه استان ها و مناطق کشور است.

وی افزود: حدود ۲۰ درصد مدیران استان غیر بومی هستند که به همین نسبت تقریبی مدیران هم استانی ما نیز در استان های دیگر مشغول به خدمت هستند و خوشبختانه تعداد آنها در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است.

مشاور استاندار بوشهر افزود: متاسفانه اخیراً در فضای مجازی عده‌ای معدود بدون اطلاعات دقیق از میزان و نسبت مدیران بومی و غیر بومی مدیریت ارشد استان را متهم به بومی زدایی می کنند که اطلاعات مستند ارایه شده خلاف آن را ثابت می‌کند.

صابری تاکید کرد: البته آنچه در انتصابات مورد تاکید و توجه استاندار بوشهر است، سلامت اداری، مالی و اخلاقی توام با تخصص و کارآمدی است که در شرایط مساوی تاکید استاندار بوشهر همواره بر انتصاب نیروهای بومی بوده است.

مشاور فرهنگی و رسانه ای استاندار بوشهر تاکید کرد: این آمار با دقت نسبتا بالایی تهیه شده و البته بانک‌ها و شهرداری‌ها به خاطر شرایط خاص انتصابات این دستگاه ها در آمار ارایه شده لحاظ نشده است.