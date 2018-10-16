به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان و مربیان باشگاه پرسپولیس در روزهای اخیر تلاش دارند تا اهمیت دیدار برگشت پرسپولیس و السد قطر را برای بازیکنان و هواداران را به آنها گوشزد کنند.

سرخپوشان پایتخت در حالی یک هفته دیگر در ورزشگاه آزادی به مصاف السد قطر می روند که در دیدار رفت موفق شدند با نتیجه یک بر صفر از سد تیم قدرتمند السد بگذرند. این نتیجه باعث شد تا بسیاری از هواداران و مسئولان ورزش کشور صعود پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان آسیا را قطعی بدانند.

اظهار نظرهایی که کادر فنی پرسپولیس را آشفته کرد تا برانکو ایوانکوویچ بارها در جلسات آنالیز خود با بازیکنان اعلام کند هیچ‌کس نباید فکر کند به فینال رفته ایم.

سرمربی سرخپوشان پایتخت در جلسه آنالیز هفته گذشته خود به بازیکنان تیم اعلام کرده است: هنوز یک نیمه از صعود به فینال باقی مانده است. همانطور که خودمان توانستیم باخت در بازی رفت مقابل الدحیل را با برد در بازی برگشت عوض کنیم پس آنها هم می توانند دست به کارهای بزرگ بزنند.

صحبت‌هایی که توسط مسئولان باشگاه پرسپولیس در جلسات خصوصی با برخی بازیکنان نیز تکرار شده است. مسئولان باشگاه پرسپولیس که این روزها تلاش می کنند میزبانی خوبی از السدی ها در تهران داشته باشند می‌خواهند همچون بازی رفت پاداش ویژه ای را برای صعود به فینال آسیا برای بازیکنان درنظر بگیرند.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۸:۳۰ روز اول آبان دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا را در ورزشگاه آزادی مقابل السد قطر برگزار می‌کند.