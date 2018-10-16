به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حسن کرمی در بازدید از مرزهای چذابه و شلمچه استان خوزستان با اشاره به تمهیدات و تدابیر امنیتی و انتظامی یگان های ویژه برای این ماموریت عظیم، اظهار داشت: در راستای فعالیت های قرارگاه اربعین حسینی(ع) اقدامات ستادی،پشتیبانی و مهندسی از شهریور ماه تاکنون توسط یگان ویژه در مرزها در حال انجام است و با پیگیری ها و همت تمامی مسئولان و نهاد های ذیربط تاکنون مشکل خاصی نداشتیم و نیروهای یگان های ویژه ناجا آماده خدمات رسانی به مشتاقان و عاشقان سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) هستند.

وی با تأکید بر لزوم تجهیز و توسعه زیر ساخت های در مزرهای سه گانه ، افزود: یگان ویژه از تمام ظرفیت های خود برای خدمات رسانی به زوار استفاده می کند تا زائران با آرامش خاطر به این سفر معنوی خود بپردازند.

فرمانده یگان های ویژه ناجابا بیان اینکه کارکنان یگان ویژه برای خدمت رسانی به زائران امام حسین (ع) با فراغ بال اعلام آمادگی می کنند، ابراز داشت: سبقت کارکنان یگان ویژه در خدمت به زائران، مایه سرافرازی و عزت نیروی انتظامی است و این فرصت پیش آمده را برای خود افتخار می دانند.

سردار کرمی کنترل جمعیت و تامین امنیت زائران را از اولویت های یگان ویژه در اربعین امسال عنوان و تاکید کرد : تدابیر امنیتی وانتظامی با ایجاد حلقه های کنترلی در مسیر تردد زوار اندیشیده شده و کسانی که قصد سفر به این مراسم معنوی را دارند بایستی مدارک قانونی اعم از ویزا و گذرنامه را تهیه کرده و یگان ویژه را در اهداف عالیه خود یاری کنند.

این مقام انتظامی در پایان گفت: همه باید تلاش کنیم با برگزاری باشکوه مراسم معنوی اربعین حسینی(ع)، اقتدار و اتحاد جهان اسلام را بیش از پیش به نمایش بگذاریم.