سن جدید فرسودگی انواع خودرو و موتور سیکلت تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیات وزیران بنابر پیشنهاد سازمان های مسوول ازجمله وزارت صنعت ، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد و بیمه مرکزی ایران و به استناد قانون هوای پاک همچینن سن فرسودگی خودروها ی عمومی شامل سواری تاکسی و استیشن ون و سواری کار را بر حسب بنزینی و دو گانه سوز بودن ۱۰ سال ، پایه گاز سوز ۱۲ سال و برقی و هیبریدی و نیز تاکسی هایی که بنابر پیشنهاد وزارت کشور یا وزارت راه و شهر سازی و تایید سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد کماکان کیفیت ارایه خدمات مناسبی دارند را ۱۵ سال تعیین کرد.

بر این اساس وانت پایه گاز سوز ۱۵ سال و بنزینی و دو گانه سوز دیزلی ۱۴سال تعیین شد. همچنین بر اساس این مصوبه سن فرسودگی اتوبوس درون شهری نیز بر حسب دیزلی بودن ۱۰ سال ، پایه گاز سوز ۱۲ سال و ‌ اتوبوس برقی منوط به بازسازی و رعایت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ۲۰ سال در نظر گرفته شده است.

با ابلاغ این مصوبه سن فرسودگی مینی بوس و میدل باس درون شهری و برون شهری دیزلی ۱۰ ،‌پایه گازسوز ۱۲ و برقی منوط به بازسازی و رعایت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ۲۰ سال مقرر شده است.

بر اساس این مصوبه سن فرسودگی اتوبوس برون شهری ۱۵ سال و کشنده، کامیون و کامیونت ۲۲ سال، موتور سیکلت بنزینی کاربراتوری ۶ سال، بنزینی انژکتوری ۸ سال، برقی ۱۲ سال و سواری دولتی ۱۵ سال خواهد بود.