نامه رحمانی فضلی به همتای پاکستانی برای آغاز فوری عملیات مشترک

به گزارش خبرگزاری مهر ، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیرکشور در این نامه‌ با اشاره به ربایش ۱۴ نفر از مرزبانان ایرانی توسط اشرار تروریست خواستار اهتمام و توجه ویژه دولت پاکستان به تعهدات امنیتی خود در جلوگیری از تحرکات اشرار از خاک این کشور در حمله به پاسگاه‌های مرزی و تجاوز به حریم جمهوری اسلامی ایران شد.



رحمانی فضلی در این نامه با تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران قاطعانه با گروه‌های تروریستی و تکفیری و اشرار برخورد خواهد کرد، تصریح داشت: تمام تلاش باید معطوف به آزادسازی گروگان‌ها، مقابله قاطع با تروریست‌ها و جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخ و ناگواری باشد.



وزیر کشور در این نامه خطاب به شهریار آفریدی، وزیر کشورپاکستان افزود: درچارچوب روابط دوجانبه و اصل حسن همجواری و همچنین تعهدات امنیتی میان دو کشور، انجام عملیات مشترک تا حصول نتیجه با قید فوریت ضروری است.



شامگاه دوشنبه ۲۳ مهرماه تعدادی از بسیجیان بومی و نیروهای هنگ مرزی که در پایگاه مراقبتی در نقطه صفر مرزی (میرجاوه) استقرار داشتند، با خیانت و تبانی عامل یا عوامل نفوذی گروهک های ضد انقلاب ربوده شدند.