به گزارش خبرگزاری مهر ، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیرکشور در این نامه با اشاره به ربایش ۱۴ نفر از مرزبانان ایرانی توسط اشرار تروریست خواستار اهتمام و توجه ویژه دولت پاکستان به تعهدات امنیتی خود در جلوگیری از تحرکات اشرار از خاک این کشور در حمله به پاسگاههای مرزی و تجاوز به حریم جمهوری اسلامی ایران شد.
رحمانی فضلی در این نامه با تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران قاطعانه با گروههای تروریستی و تکفیری و اشرار برخورد خواهد کرد، تصریح داشت: تمام تلاش باید معطوف به آزادسازی گروگانها، مقابله قاطع با تروریستها و جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخ و ناگواری باشد.
وزیر کشور در این نامه خطاب به شهریار آفریدی، وزیر کشورپاکستان افزود: درچارچوب روابط دوجانبه و اصل حسن همجواری و همچنین تعهدات امنیتی میان دو کشور، انجام عملیات مشترک تا حصول نتیجه با قید فوریت ضروری است.
شامگاه دوشنبه ۲۳ مهرماه تعدادی از بسیجیان بومی و نیروهای هنگ مرزی که در پایگاه مراقبتی در نقطه صفر مرزی (میرجاوه) استقرار داشتند، با خیانت و تبانی عامل یا عوامل نفوذی گروهک های ضد انقلاب ربوده شدند.
درپی ربایش ۱۴ مرزبان ارسال شد؛
نامه رحمانی فضلی به همتای پاکستانی برای آغاز فوری عملیات مشترک
وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به همتای پاکستانی خود خواستار انجام تعهدات امنیتی این کشور در مقابله با تروریست ها و به کارگیری تمام تلاش ها برای آزاد سازی مرزبانان ایرانی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیرکشور در این نامه با اشاره به ربایش ۱۴ نفر از مرزبانان ایرانی توسط اشرار تروریست خواستار اهتمام و توجه ویژه دولت پاکستان به تعهدات امنیتی خود در جلوگیری از تحرکات اشرار از خاک این کشور در حمله به پاسگاههای مرزی و تجاوز به حریم جمهوری اسلامی ایران شد.
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