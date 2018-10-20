داوری کلاری و صمدیان و جبلی در جشنواره تئاتر «الف»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، داوری آثار بخش مسابقه عکس آزاد این جشنواره با مدیریت مهدی آشنا را محمود کلاری، سیف‌الله صمدیان و حمید جبلی داوری بخش مسابقه عکس آزاد جشنواره تئاتر «الف» برعهده گرفتند.

محمود کلاری عکاس، مدیر فیلمبرداری، بازیگر و کارگردان سینما از جمله فیلمبرداران مطرح سینمای ایران است که در کارنامه کاری خود فعالیت های متعدد و مطرحی را به ثبت رسانده است.

«بچه های آسمان» مجید مجیدی، «بادیگارد» و «از کرخه تا راین» ابراهیم حاتمی کیا، «جدایی نادر از سیمین» اصغر فرهادی، «خوک» مانی حقیقی، «ماهی و گربه» شهرام مکری، «خاک آشنا»، «خانه ای روی آب» و «بوی کافور، عطر یاس» بهمن فرمان آرا، «خون بازی» رخشان بنی اعتماد، «ماهی‌ها عاشق می‌شوند» دکتر علی رفیعی، «دلشدگان» و «مادر» زنده یاد علی حاتمی، «ای ایران» ناصر تقوایی، «سرب» مسعود کیمیایی و «بوتیک» حمید نعمت‌الله از جمله آثار مطرح سینمای ایران هستند که محمود کلاری فیلمبرداری آن‌ها را بر عهده داشته است.

وی علاوه بر دریافت جوایز متعددی در عرصه فیلمبرداری از جمله جایزه جشن بزرگ سینمای ایران و همچنین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، دریافت جوایز بین‌المللی از جمله تندیس یک عمر دستاورد هنری از جشنواره دوبلین و تندیس کم فلکس از آن خود کرده است. همچنین از سوی انجمن فیلمبرداران فرانسه آی اف سی نیز بزرگداشتی برای این هنرمند شناخته شده سینمای ایران برگزار شده است.

«رقص با رویا» و «ابر و آفتاب» فیلم هایی هستند که در کارنامه کارگردانی محمود کلاری به ثبت رسیده اند.

سیف الله صمدیان عکاس، فیلمساز و فیلمبردار ایرانی از دیگر چهره‌های شناخته شده در عرصه هنر ایران است. وی تصویربرداری فیلم‌های «ای بی سی آفریقا»، «جاده‌ها» و «پنج» از آثار زنده‌یاد عباس کیارستمی را بر عهده داشته است. عضویت در شورای سیاستگذاری گروه سینمایی «هنر و تجربه»، عضو هیأت مؤسس انجمن عکاسان ایران و بنیانگذار و دبیر جشن تصویر سال از جمله فعالیت‌های صمدیان هستند.

وی در عرصه‌های داخلی و خارجی موفق به دریافت جوایز معتبر متعددی از جمله جایزه وورد پرس فتو، جایزه یوزپلنگ طلایی بهترین فیلم کوتاه برای فیلم کوتاه «پنج داستان کوتاه» و دریافت مدالیوم عکاسی تئاتر شده است.

صمدیان همچنین در عرصه بین‌المللی ورک‌شاپ‌های آموزشی متعددی از جمله ورک شاپ ۱۰ روزه در مدرسه سینمای مکزیک و ورک شاپ یک روزه در سیزدهمین جشنواره بین المللی «سین مورلیا» در مکزیک برگزار کرده است.

حمید جبلی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، فیلمنامه نویس و کارگردان سینمای ایران است که در زمینه عکاسی نیز فعالیت مستمر و حرفه‌ای دارد.

وی به عنوان بازیگر در آثار مطرحی چون «دلشدگان» و «مادر» زنده یاد علی حاتمی، «ای ایران» ناصر تقوایی، «شیر سنگی» مسعود جعفری جوزانی، «مرد آفتابی» همایون اسعدیان و مجموعه فیلم های «کلاه قرمزی» به کارگردانی ایرج طهماسب به ایفای نقش پرداخته است.

وی همچنین به عنوان صداپیشه علاوه بر حضور در «مدرسه موش ها» در مجموعه های مختلف سینمایی و تلویزیونی «کلاه قرمزی» حضور داشته است.

«خواب سفید» و «پسر مریم» نیز فیلم هایی هستند در کارنامه کارگردانی حمید جبلی در عرصه سینما به ثبت رسیده اند.

جبلی علاوه بر فعالیت های متعدد در عرصه تلویزیون، به عنوان بازیگر تئاتر نیز در آثار مختلفی از جمله «اولدوز و کلاغ ها»، «دایره گچی قفقازی»، «یک جف کفش برای زهرا»، «هملت با سالاد فصل» و «چمدان» به ایفای نقش پرداخته است.

علاقه‌مندان برای حضور در بخش مسابقه عکس آزاد جشنواره بین المللی تئاتر «الف» می‌توانند تا ۲۰ آبان آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این رویداد مراجعه کنند.