فرماندار تنگستان: توسعه متوازن اولویت مدیریت شهرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی یکشنبه شب در نشستی با رزمندگان هشت سال دفاع مقدس روستای خورشهاب، به تشریح دستاوردهای عمرانی و برنامه‌های آتی شهرستان پرداخت و بر تداوم روحیه مقاومت در مردم بخش تأکید کرد.

سلیمانی با ابراز خرسندی از فرصت خدمتگزاری به مردم تنگستان، گفت: شهرستان تنگستان به سلحشوری و مقاومت در کشور آوازه دارد، و این تنها به دوران گذشته محدود نمی‌شود؛ امروز نیز مردم فهیم تنگستان با همان شور و عزم، پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند.

فرماندار تنگستان اعلام کرد: در دهه فجر امسال، شاهد افتتاح و کلنگ‌زنی ۳۲۰ پروژه در سطح شهرستان هستیم که نشان‌دهنده عزم دولت برای رفع دغدغه های مردم است که ۲۷۵ پروژه با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید و ۴۵ پروژه با اعتبار ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان آغاز به کار کرد.

راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای رفع مشکلات

سلیمانی با اذعان به چالش‌های موجود، به تشریح راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای رفع مشکلات زیرساختی پرداخت، و با اشاره به حوزه برق که یکی از مشکلات اساسی شهرستان است، اعلام کرد: در دهه فجر ۴ پروژه نیروگاه خورشیدی افتتاح شدرکه مجموعاً یک چهارم برق شهرستان را تأمین خواهد کرد.

وی افزود: در تلاشیم با هماهنگی‌های صورت گرفته، مشکلات حوزه برق به صورت کامل مرتفع شود.

سلیمانی همچنین از اختصاص ۲۰ میلیارد تومان اعتبار به مخزن آب سالم‌آباد خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با ورود این مخزن به مدار، شاهد پایداری بیشتر شبکه آب در شهرستان باشیم.

اجرای عدالت در همه نقاط شهرستان

وی اضافه کرد: عملیات اجرای جاده ساحلی در قالب فازبندی از دلوار آغاز شده و مسیر تا انتهای بخش امتداد خواهد یافت، همچنین، مبلغ ۲۰ میلیارد برای لایه‌روبی اسکله خور بندر خورشهاب اختصاص یافته است.

فرماندار تنگستان تأکید کرد: تلاش بر این است که عدالت در همه نقاط شهرستان حفظ و مشکلات زیرساختی در حوزه‌های مختلف رفع شود.

وی همچنین ظرفیت بالای بخش دلوار را نه تنها در حوزه زیرساختی، بلکه در بخش مردمی و فرهنگی نیز برجسته دانست و بر لزوم استفاده از این پتانسیل تأکید کرد.