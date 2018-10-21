به گزارش خبرنگار مهر، بازی رایانهای «سفیر عشق: روز واقعه» از بازیهای بزرگ و جدی در دست ساخت است که به واقعه عاشورا میپردازد. داستان این بازی با محوریت شخصیت مسلم بن عقیل روایت شده است. فرایند تولید این بازی به همت جوانان خوش ذوق ایرانی شروع شده و سازندگان آن قصد دارند با ارائه بازی با کیفیت و استاندارد، قصد داشتند بخشی از واقعه کربلا را برای مخاطبان جهانی در قالب سرگرمی روایت کنند. در ادامه گفتگوی عماد رحمانی مدیر پروژه و کارگردان بازی رایانهای «سفیر عشق: روز واقعه» با خبرنگار مهر میآید:
در ابتدا درباره عوامل و سازندگان بازی رایانهای «سفیر عشق: روز واقعه» صحبت کنید و درباره چگونگی ساخت بازی بگویید!
سفیر عشق نخستین پروژه بزرگ اسلام شیعی در حوزه بازیهای ویدیویی است که در کشور عزیزمان و در طول پنج سال به همت بیش از بیست و پنج جوان متخصص در حال تولید است.
بر چه اساسی این بازی را نخستین پروژه بزرگ اسلام شیعی در حوزه بازیهای ویدیویی میدانید؟
روایت اصلی بازی «سفیر عشق: روز واقعه» در قالب ۱۴ لوکیشن با حجم بسیار سنگینی از مدلسازی دقیق تاریخی با رعایت ریزترین جزئیات براساس مستندات و البته با کیفیت خیرهکننده انجین قدرتمند UE۴ بیان میشود. همچنین برای این بازی بیش از ۴۵ دقیقه روایت سینمایی در نظر گرفته شده است که تمام این ویژگیها تا کنون به این حجم و کیفیت در بازیهای ایرانی وجود نداشته است. امیدوارم بتوانیم با بالاترین سطح کیفی این پروژه را به سر منزل مقصود برسانیم و انشاالله سهم کوچکی در بیان عظمت واقعه عاشورا داشته باشیم.
بازی «سفیر عشق: روز واقعه» نخستین اثر مبتنی بر فرهنگاسلامی و روایت تاریخی صدر اسلام است که تلاش دارد علاوه بر ایجاد لحظات جذاب و درگیر کننده برای مخاطب، رسالت خود را به عنوان یک رسانه به ثمر برساند
مراحل ساخت بازی در چه وضعیتی است و عرضه بازی چه زمانی است؟
تاکنون بیش از شصت درصد از پروژه تکمیل شده است و با توجه به اهمیت بسیار زیاد کیفیت برای تیم تولید و تلاش در جهت ادای دین به موضوع مراحل بهکندی اما با کیفیت منحصر به فرد پیش میروند. در صورتی که حمایتهای قول داده شده به مرحله عمل وارد شوند، این پروژه را برای محرم سال آینده عرضه خواهیم کرد.
کمی از داستان بازی «روایت عشق: روز واقعه» تعریف کنید، با توجه به اینکه گفتید موضوع تاریخی دارد و حوا محور مسلمبنعقیل میگذرد!
سفیر عشق، روایتی مستند و تاریخی از حضور مسلم بن عقیل(ع) در شهر کوفه است که به عنوان سفیر امامحسین(ع) در برههای از تاریخ در خلال داستان زندگی مهران به تصویر کشیده میشود. مهران جوانمردی ایرانی است که در رکاب حسن بن علی(ع) جنگیده و پس از صلح ایشان، سرخورده از بیداد امویان به زادگاهش «ری» برمیگردد. پس از گذر زمان با افزایش فشار بر شیعیان حضرت علی(ع) عازم کوفه که شهری شهره به آرامش شیعیان است کوچ میکند. «سفیر عشق: روز واقعه» روایتگر روزهایی از زندگی مهران است که با حضور مسلم بن عقیل در کوفه رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است.
بازی سفیر عشق نخستین عنوان از یک سهگانه با محوریت حادثه عاشورا است و نگاه ویژهای به بازارهای جهانی دارد تا مخاطبان بینالمللی نیز با مفهوم گذشته سرخ مسلمانان آشنا شوند
درباره مهران، شخصیت ایرانی داستان بیشتر توضیح میدهید. اینکه چرا از این شخصیت در بازی استفاده کردهاید؟ تا چه اندازه برای این شخصیت از تخیلپردازی بهره بردید و چه مطالعات در زمینه تاریخی داشتهاید تا به این شخصیتپردازی رسیدهاید؟
برای به ثمر نشستن یک پروژه مذهبی - تاریخی وجود یک گروه حرفهای از اساتید این حوزه امری بدیهی و اجتنابناپذیر است. تیم تولید بازی «سفیر عشق: روز واقعه» که تا کنون تجربه تولید چندین عنوان سیاسی ـ تاریخی را در کارنامه خویش دارد با علم به این موضوع برای تولید محتوای این پروژه یکی از حرفهایترین گروههای تولید محتوا را به همکاری دعوت کرده و مفتخر به دریافت تاییدیه روایت مذهبی اثر از بالاترین مراجع شیعی است. کارکتر مهران اگرچه شخصیتی غیرتاریخی است اما بر اساس واقعیتهای تاریخی حضور ایرانیان در کنار فریاد حقطلبی امامان معصوم طراحی شده است. شخصیت مهران دارای یک روایت منحصر بهفرد و درام لازم برای تحقق یک بازینامه مناسب است. رسالت اول هر بازی رایانهای ایجاد سرگرمی است و سفیر عشق به این امر مهم بسیار وفادار است. شخصیت مهران در طول داستان رشد میکند، برای خانوادهاش جان فشانی میکند و بر سر عقایدش میایستد، او مظهر غیرت ایرانی است.
برای ساخت این بازی از چه تکنولوژیهایی استفاده کردهاید؟
روایت داستان بازی «سفیر عشق: روز واقعه» در قالب تعامل با بیش از ۲۰ کارکتر شناخته شده تاریخی و بالغ بر ۴۰ کارکتر مهاجم شکل میگیرد که هر یک علاوه بر پیشبرد داستان بازی نقش و شخصیت منحصر به فردی را ایفا میکنند، دیالوگهای این کارکترها به صورت انتخابی و هدفمند هستند و گیمر میتواند با دقت در دیالوگهای برقرار شده بین کارکتر اصلی و کارکترهای در تعامل مسیر داستان را طی کنند و گرهگشایی نهایی را انجام دهند. علاوه بر روند روایی بازی، در گیمپلی آن نیز اکشنهای هدفمند و ماموریتهای مشخصی در نظر گرفته شده است که بازیکن را در موقعیتهای منحصربهفردی قرار میدهد تا علاوه بر لذت بردن از یک بازی رایانهای با اتفاقات آن برهه حساس به شکلی تعاملی آشنا شوند. همچنین بیش از ۳۰ کارکتر بیتاثیر در روند حرکتی کاراکتر بازی برای القای حس محیطی در نظر گرفته شده است؛ کارکترهایی در لوکیشنهایی نظیر: شهر کوفه، زندان، دارالعماره و ...
موضوعی که وجود دارد، چرا محوریت بازی را شخصیت مسلم قرار داده اید؟ با هدف خاصی این کار را انجام دادهاید؟
بازی سفیر عشق نخستین عنوان از یک سهگانه با محوریت حادثه عاشورا است و نگاه ویژهای به بازارهای جهانی دارد تا مخاطبان بینالمللی نیز با مفهوم گذشته سرخ مسلمانان آشنا شوند. بدین ترتیب نیاز بود ابتدا از داستان حضور حضرت مسلم بن عقیل در کوفه به عنوان مطلع تلخ حادثه عاشورا آغاز کنیم و سپس با بسترسازی صحیح به حوادث عاشورا و قیامهایی که به خونخواهی امام حسین(ع) انجام شدند، بپردازیم.
اشاره به نخستین عنوان از یک سهگانه داشتید، قرار است بازی «سفیر عشق: روز واقعه» ۲ قسمت دیگر هم داشته باشد؟ جریان قسمتهای دیگر چیست؟
در واقع به سبک عنوانهای بزرگ بینالمللی این اثر ابتدا به هویتسازی و آغاز روایت پیش از حادثه کربلا در پروژه اول (سفیر عشق) میپردازد. سپس در اثر دوم (منتقم کرار) به بررسی حوادث پس از کربلا خواهیم پرداخت. در نهایت در سومین نسخه (سردار ایرانی) به روایت زندگی مهران و همراهیاش با سپاه امامحسین(ع) پرداخت میشود.
امروزه بازیهای رایانهای یکی از موثرترین ابزار برای انتقال مفاهیم محسوب میشوند. تردیدی نیست اگر توجهی به تاثیر روز افزون این هنر-صنعت وجود نداشته باشد چشم انتظار حوادث تلخ و اثرات و لطمات جبران ناپذیر فرهنگهای غیر بومی بر گستره عظیم مخاطبان این حوزه باید باشیم که در سطح جامعه رسوخ پیدا کردهاند
گیمر با کدام وقایع عاشورا در بازی سفیر عشق مواجه میشود؟
در این بازی مخاطب در قالب چندین گذشتهنمایی و آیندهنمایی با حادثه عاشورا ملاقات خواهد داشت اما تمرکز اصلی روایت داستان بر حضرت مسلم(ع) و چگونگی دعوت و خیانت کوفیان بنا شده است. همچنین شناساندن کارکترهای مهم تاریخی نظیر مختار و ابنزیاد به عنوان دو بازیگر جدی حوادث پس از کربلا نیز اهمیت داشته است.
پس علاقهمندان به واقعه عاشورا میتوانند تا مدتها مخاطب آثار شما باشند. لطفا درباره دیدگاهتان به بازارهای جهانی بگویید تا چه اندازه به بازار کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی فکر کردهاید؟ تمرکزتان به این مسئله هست یا خیر! آیا در این زمینه از شما حمایتهایی صورت شده است؟
امروزه بازیهای رایانهای یکی از موثرترین ابزار برای انتقال مفاهیم محسوب میشوند. تردیدی نیست اگر توجهی به تاثیر روز افزون این هنر-صنعت وجود نداشته باشد چشم انتظار حوادث تلخ و اثرات و لطمات جبران ناپذیر فرهنگهای غیر بومی بر گستره عظیم مخاطبان این حوزه باید باشیم که در سطح جامعه رسوخ پیدا کردهاند.
بازی «سفیر عشق: روز واقعه» نخستین اثر مبتنی بر فرهنگاسلامی و روایت تاریخی صدر اسلام است که تلاش دارد علاوه بر ایجاد لحظات جذاب و درگیر کننده برای مخاطب، رسالت خود را به عنوان یک رسانه به ثمر برساند و روایت صحیح و تعاملی را در اختیار مخاطب قرار دهد. از سوی دیگر کیفیت شاخص این اثر میتواند علاوه بر تضمین موفقیت داخلی در حوزههای مادی و معنوی، مسیر را برای ورود به بازارهای بینالمللی و تاثیرگذاری صد چندان به عنوان ابزار نخست صدور فرهنگ باز کرده و بازگشت معقول معنوی و مادی را تحقق بخشد. بنابراین کشورهای شیعی و حتی سنی مذهب همسایه میتوانند یکی از بازارهای بالقوه پروژه محسوب شود. اما در راستای حمایت برای توزیع در کشورهای همسایه تا کنون هیچگونه حمایتی وجود نداشته است.
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