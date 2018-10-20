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۲۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۰۲

تکواندوکار میانه ای مدال نقره مسابقات ۲۰۱۸ منچستر را کسب کرد

تکواندوکار میانه ای مدال نقره مسابقات ۲۰۱۸ منچستر را کسب کرد

تبریز- سید هاشم حسینی تکواندوکار میانه ای مدال نقره مسابقات گرندپری ۲۰۱۸ منچستر را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت‌ها، میرهاشم حسینی نماینده وزن۶۸- کیلوگرم تکواندو کشورمان در نخستین دیدار با شوای ژائو از چین قهرمان المپیک ریو ۲۰۱۸، قهرمان جهان ۲۰۱۷مبارزه کرد و با نتیجه ۱۵ بر ۹ به برتری رسید.

در ادامه مقابل «سئوک بای کیم» از کره جنوبی نایب قهرمان آسیا قرار گرفت و ۱۹ بر ۱۶ پیروز شد.

میرهاشم حسینی تکواندو کار میانه ای، در مرحله یک‌ چهارم نیز توانست در نهایت شایستگی «احمد ابوغاش» از اردن قهرمان المپیک ریو ۲۰۱۶ دارنده مدال برنز بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸، برنز بازی‌های یونیورسیاد ۲۰۱۷ و برنز قهرمانی جهان ۲۰۱۷ را در راند طلایی (۲۹_ ۲۷) شکست داده و مدال برنز خود را قطعی نماید.

وی در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف «براد سیندن» نماینده انگلیس نایب قهرمان اروپا ۲۰۱۶رفت و ۱۹ بر ۱۶پیروز شد.

حسینی، نماینده وزن دوم المپیکی کشورمان در فینال این رقابت‌ها با «دای هون لی» از کره جنوبی مبارزه کرد و در راند سوم در حالی که نتیجه ۱۱ بر ۷ به نفع نماینده کره بود به دلیل آسیب دیدگی انصراف داد و به مدال نقره رسید.

کد مطلب 4435827

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