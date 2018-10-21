به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی با اشاره به برد سپاهان مقابل نساجی و گلزنی مجدد کی روش استنلی گفت: هرجا امیر قلعه نویی بوده، فوتبال هجومی بوده و رکوردهای خوبی بر جای مانده است. فرقی نمی کند این تیم استقلال اهواز باشد یا مس کرمان، استقلال یا سپاهان. اینجا نگرش ما فوتبال هجومی است.

سرمربی سپاهان که با رادیو تهران گفتگو می کرد، ادامه داد: البته باید ساختار دفاعی را ترمیم کنیم. متاسفانه وقتی یک توپ می آید دو گل می خوریم. این مشکل باید زودتر رفع شود. به طور متوسط در هر بازی یک گل خورده ایم که این آمار خوبی نیست ولی اینکه مردم از فوتبال لذت می برند خوب است.

قلعه نویی ادامه داد: بنده اگر ۶ تا گل هم بخورم به سمت ضد فوتبال نمی روم. با تیم هایی هم که انتهای جدول هستند هم این مدل بازی نمی کنم. اول هر تمرین به بازیکنان تیم هایم دو مطلب را می گویم. اول اینکه هر کسی با هر مربی مشکلی داشته است باید این مشکل را تمام کند. دوست ندارم بازیکنانم علیه مربی سابق خود صحبت کنند.

وی افزود: موضوع دیگری که می گویم مربوط به دروازه بان هایم است. می توانید از رشید مظاهری دروازه بان ذوب آهن بپرسید. یا از پیام نیازمند دروازه بان خودمان. به آنها می گویم که وقت تلف کردن را دوست ندارم. می توانید از آنها بپرسید امیر قلعه نویی اولین جلسه تمرین این صحبتها را کرده است یا خیر. از این نوع مدل بازی ها خوشم نمی آید. مردم فوتبال هجومی را دوست دارند.

سرمربی سپاهان درباره اینکه چه جایگاهی را برای تیمش در این فصل ترسیم کرده است؟ یادآور شد: مگر کسی فکر می کرد رئال مادرید با مربی تیم ملی اسپانیا این حال و روزش باشد؟ یا مثلا منچستر بعد از فرگوسن دیگر آن منچستر نشد. بعضا می توانید به هدفتان برسید و بعضا هم نمی توانید. آنها که دغدغه هواپیما و دلار و زمین تمرین ندارند. ما اگر بخواهیم یک سفر به کرمان یا شهر جم یا مسجدسلیمان برویم هزار جور مشکل داریم.

قلعه نویی ادامه داد: ما گفتیم برای سپاهان هدفی را ترسیم کردیم که چشم انداز خوبی داشته باشد. تا الان از چیزی که گفته بودیم جلوتر هم بوده ایم. قولی نداده ایم و الان هم قول نمی دهیم. برای نیم فصل باید سه چهار بازیکن بگیریم و نقاط ضعف را ترمیم کنیم.

وی تاکید کرد: با سند می گویم ما از نظر هزینه ای تیم پنجم جدول هستیم. ما ۵۰ درصد سه تیم دیگر هزینه کرده ایم. آقایان در سازمان لیگ اسناد را منتشر کنند. اگر ملاک هزینه باشد که ما باید رتبه پنجم را به دست بیاوریم.

سرمربی سپاهان یادآور شد: این بازی یک شیطنت بوده است. یک جمله معروف هست که به قطاری که در حال حرکت است سنگ می زنند. از بازی با نساجی این سنگ زدن ها شروع شده است و من هم آنرا می دانستم. هفت هفته از داوری لطمه خوردیم. مقابل نساجی یک پنالتی صد درصد برای ما گرفته نشد. چرا آقایان یک کلام اشاره نکردند؟این چیزها در فوتبال نخ نما شده است.

قلعه نویی درباره اینکه جواد نکونام گفته بود حق نساجی مقابل سپاهان حداقل مساوی بوده است، گفت: نکونام حافظه اش قوی است. چرا هفته پیش نگفت؟ مگر کارشناسان نگفتند روی سعید آقایی پنالتی شد؟ مطمئن باشید پنالتی صد درصد بوده است. در همین مسابقه با نساجی، قبل از صحنه پنالتی، توپ با دست حامد شیری برخورد کرد. این چیزها در فوتبال نخ نما شده است. بیشترین ضرر را سپاهان از اشتباهات داوری کرده است و آمارش هم هست. ما ضرر کردیم ولی یک کلام تیم حریف را مقصر ندانستیم. محترمانه به کمیته داوران نامه زدیم ولی اینکه تبلیغات منفی راه اندازیم خیر.

وی اظهار کرد: یک سئوال از نکونام دارم. چرا او درباره پنالتی ای که روی سعید آقایی رخ داد، صحبت نکرد؟

سرمربی سپاهان درباره دیدار این هفته تیمش با استقلال یادآور شد: هر بازی برای ما حکم فینال دارد. این بازی هم حساس خواهد بود. علاوه بر سه امتیاز، سپاهان و استقلال دو قطب بزرگ فوتبال بوده اند. در ورزشگاه آزادی به مراتب و به مراتب بهتر بازی می کنیم چون کیفیت چمن آزادی برای سپاهان می تواند خوب باشد. استقلال هم روند رو به رشدی داشته است. بازیکنان ما از همه نظر آماده بازی هستند. تیمی که دقیقه ۹۲ گل بخورد و دقیقه ۹۴ پنالتی بگیرد، تیم قابل احترامی است. البته باید از این که هستیم بهتر شویم.

قلعه نویی درباره اینکه حواشی این مسابقه باعث حساسیت و جذابیت آن می شود، گفت: ان شاءالله که این حساسیت به جذابیت کمک کند و دنبال مسائل دیگر نباشند.

وی در پاسخ به سئوالی درباره بازی برگشت پرسپولیس و السد قطر تاکید کرد: خودم در السد قطر بازی کرده ام. تنها بازیکنی هستم که دوگانه را دارم! نمی خواهم مسائلی را بگویم ولی زمانی که در السد بازی می کردم قهرمان حذفی شدیم. قبل از بازی رفت گفتم پرسپولیس السد را می برد. برای این حرف هم دلیل داشتم. بازیکنان ایرانی در آسیا با انگیزه بهتری بازی می کنند. السد تیم آنچنان قوی نیست. الدحیل سال گذشته از همه بالاتر بود ولی با رفتن سرمربی و بعضی از بازیکنانش به مشکل خورد.

سرمربی سپاهان ادامه داد: برانکو حتما خودش اشراف کاملی به این موضوع دارد. آنها باید بازی قبل را فراموش کنند. السد تیمی است که اگر به آنها زمان بدهید، خطرناک می شود. حضور جمعیت و تماشاگران پرسپولیس شاید ۱۵ دقیقه اول تاثیر داشته باشد. السدی ها با جو آزادی آشنا هستند. پس باید حواسشان باشد در باد بازی قبل نباشند.

قلعه نویی درباره انتخاب علی دایی، علی کریمی و مهدی مهدوی کیا به عنوان بهترین های تاریخ جام ملتهای آسیا و کاندیدا شدن ناصر حجازی برای پست بهترین دروازه بان تاریخ جام ملتها گفت: ۱۰ سال است که راجع به این مسئله با آقایان مبارزه می کنم که ایران و ایرانی را باور داشته باشند! خدا را شکر این انتخابات نظر ما را تایید کرد. این انتخابات، انتخابات مردمی است. ولی باید ایران و ایرانی را قبول داشته باشیم. هرچند زیرساختها در فوتبال ما آماده نیست ولی ما از نظر نیروی انسانی جزو برترین های جهان هستیم. خوشحالم این انتخابات زمانی رخ داده است که مربیان ایرانی در آن نسل کار کرده اند و زحمت کشیده اند.

سرمربی سپاهان در بخش دیگری از صحبت هایش تاکید کرد: می خواهم یک مطلب بگویم. فوتبال ایران دیگر نمی تواند مسائل حاشیه ای و مسائل عوام فریبی را باور کند. وقتی بازی تمام می شود، همه چیز تمام می شود. چطور ما در هشت هفته از داوری ضرر کردیم ولی اعتراضی نداشتیم.

قلعه نویی در پایان در پاسخ به این سئوال که منظورش از این صحبت ها چه کسی است؟ تاکید کرد: کلا می گویم. اصلا بنده به خودم می گویم. اینکه جوسازی کنیم و این مسائل را راه اندازیم درست نیست. با اشتباهات داوری باید ۲۵ امتیاز داشته باشیم. آیا ما جوسازی کرده ایم؟