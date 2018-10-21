دریافت 30 MB کد مطلب 4436568 https://mehrnews.com/xMJPd ۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۴۳ کد مطلب 4436568 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۴۳ عزاداری هیئت بحرینی/ سخته مسافر نشی! مداحی حسین حاجی مداح بحرینی به زبان فارسی در هیأت حضرت علیاکبر (علیهالسلام) بحرین. کپی شد مطالب مرتبط نماهنگ «الحسین یجمعنا» با سه خواننده از عراق، ایران و لبنان سلامی به امام حسین(ع) از بینالحرمین زائران خارجی اربعین حسینی در آستارا زائر متفاوت اربعین ! « کوله بارم رو دوباره بستم و دل به جاده دادهام» قدم به قدم با پای دل تا کربلا/ روایت قدم های جامانده از اربعین سفری امن برای زوار اربعین درمرزهای جنوب/ شکست تبلیغاتی دشمنان خنثی شدن عملیات داعش علیه زوار امام حسین(ع) اختصاص ۱۰۰ هزار دینار برای زائرین اربعین برچسبها اربعین حسینی کربلای معلی اربعین 97 پیادهروی اربعین
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