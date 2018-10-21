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کد مطلب 4436568
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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۴۳

عزاداری هیئت بحرینی/ سخته مسافر نشی!

عزاداری هیئت بحرینی/ سخته مسافر نشی!

مداحی حسین حاجی مداح بحرینی به زبان فارسی در هیأت حضرت علی‌اکبر (علیه‌السلام) بحرین.

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