خبرگزاری مهر، گروه استان ها، سیده فاطمه هلالات: «از هر مرز که بخواهی به سمت کربلا رهسپار شوی فرقی نمی کند، همه مرزها امن و آماده اند» این جملات پرتکرارترین جملاتی است که این روزها نقل می شود. امنیت؛ مهمترین مسئله ای است که در هر اجتماع پرشماری باید لحاظ شود، در اربعین هم که جمعیتی میلیونی را در محلی واحد گرد هم می آورد این موضوع اهمیتی چند برابر پیدا می کند. همه آنهایی که در سال های گذشته در این ایام راهی عتبات در عراق شده اند به تمهیدات امنیتی ویژه در این کشور اشاره می کنند.

استقرار ۳۰ هزار مامور ناجا

در مرزهای کشور از جمله مرز بین المللی شلمچه علاوه بر گیت های گذر که هویت اشخاص بررسی می شود، در طول مسیر موقعیت های خدمات رسان تا نقطه صفر مرزی در فواصل مختلف مامورهای انتظامی و امنیتی مستقر و یا در حال گشت زنی هستند.

نماینده ولی فقیه در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مرز شلمچه از گماردن ۳۰ هزار ماموری نیروی انتطامی برای برقراری امنیت مرزهای در اربعین خبر می دهد و می گوید: در ایام اربعین امسال ۳۰ هزار نیروی پلیس در مرزهای شلمچه، مهران و چذابه امنیت زائران را برعهده خواهند داشت.

حجت الاسلام علیرضا ادیانی با اشاره با تلاش های ماموران ناجا، بیان می کند: نیروی انتظامی این توفیق را دارد که در نقاط مختلف کشور با روحیه جهادی به وظایف خود عمل کند و تامین امنیت رفت و آمد زائران اربعین به عنوان یکی از مهمترین ماموریت های این نهاد است.

وی ادامه می دهد: نیروی انتظامی با پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب با تمام قدرت در صحنه حاضر است و ماموریت های خود را به نحو احسن انجام خواهد داد و این تعداد از پرسنل نیروی انتظامی امنیت زائران را فراهم کرده اند تا این همایش ملی و مذهبی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است در امنیت کامل برگزار شود.

مشکلی مشاهده نشده

نتیجه این تلاش ها و تمهیدات امنیتی بنا به گفته سردار سید مجید میر احمدی منجر به این نتیجه شده است که تاکنون هیچگونه مشکلی در گذرگاه های مرزی کشور گزارش نشود.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی خوزستان در مرز چذابه هماهنگی نیروهای امنیتی و انتظامی را بسیار خوب می داند و اظهار می کند: تمام مسیرهای تردد پیاده روی زائران اربعین حسینی تحت کنترل است و هیچ مشکلی برای تأمین امنیت وجود ندارد و هر حرکت مشکوک مرتبط یا غیر مرتبط با پیاده روی اربعین از چشم نیروهای امنیتی و انتظامی دور نمی ماند.

سرهنگ نقیب فاطمی، تأمین امنیت زائران حسینی را خط قرمز نیروی انتظامی می خواند که به کسی اجازه عبور از آن داده نمی شود و به زائران حسینی نیز این اطمینان را می دهد که نیروهای امنیتی اجازه نمی دهند خدشه ای به امنیت حرکت جهانی اربعین وارد شود.

وی اما در ادامه از تمام زائران حسینی می خواهد تا به نکات امنیتی، انتظامی و ایمنی اعلام شده از سوی دستگاه ها دقت کنند و به آنها پایبند باشند.

خیالتان راحت

وزیر کشور در سفر اخیر به استان ایلام و در حاشیه بازدید اخیرش از مرز مهران در ۲۵ مهر، بر امنیت مرزهای کشور تاکید می کند و از زوار اربعین می خواهد با امنیت و خیال راحت به زیارت بروند.

استاندار خوزستان نیز یک روز بعد این سفر وزیر کشور از برقراری کامل امنیت در مرزهای ایران و عراق خبر می دهد و به رادیو اربعین می گوید که تمام مناطق و مسیرهای منتهی به مرزهای چذابه و شلمچه تحت کنترل است.

غلامرضا شریعتی در این گفت و گوی رادیویی اظهار می کند: با هماهنگی های انجام شده از سال قبل و برگزاری جلسات متعدد کاری تاکنون، وظایف کاری نیروهای امنیتی مشخص و اقدامت امنیتی و انتظامی با اشراف اطلاعاتی در این ایام به صورت کامل اجرا می شود.

وی در بازدیدی که ۲۸ مهر از مرز شلمچه داشت باز هم به امنیت مرزها تاکید می کند و می گوید: در حوزه تامین امنیت به طور کامل از ورودی استان تا پایانه های مرزی برنامه ریزی شده است و تیم های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی کارهای بسیار موثری را انجام داده اند.

تلاش نا فرجام دشمن

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری نیز در جریان بازدید از گذرگاه بین المللی شلمچه به تبلیغات دشمنان برای کم رنگ کردن حرکت اربعین اشاره می کند اما این اقدامات را بی نتیجه می داند.

آیت الله محسن حیدری می گوید: به طور قطع شیعیان چه در ایران و چه در عراق و افغانستان و پاکستان و کشورهای عربی و دیگر کشورها با وجود تمام توطئه ها، تحریم‌ها و تبلیغات گوناگون که در مخالفت با این حرکت الهی انجام شده است، اقبال بی نظیر و شور و شوق هر چه بیشتر به مراسم خاص شیعه می بخشند.

وی ادامه می دهد: پیشاپیش تمام زائران ملت ایران را می بینیم که روز به روز استقبالشان از مانور اربعین بیشتر می شود و به طور قطع در هفته های آینده و در آستانه اربعین حسینی که هفته سرنوشت سازی است جهان شاهد حضور هر چه بیشتر زائران حسینی خواهد بود که به سوی کربلا رهسپار می شوند.

این نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری این حرکت مردم را مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و یاوه سرایان می خواند و تاکید می کند که برخلاف میل دشمنان، امسال حماسه های به یاد ماندنی اربعین حسینی مشاهده خواهد شد.

تا کنون هزاران زائر اربعین حسینی از مرزهای کشور تردد کرده اند و خود را به عتبات عالیات به منظور شرکت در مراسم بزرگ حماسه اربعین حسینی رسانده اند. تمام این افراد گذری بدون مشکل را تجربه کرده اند و تلاش ها برای ثبت اربعین باشکوه دیگری همچنان ادامه دارد.