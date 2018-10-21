مسیرهای ۴گانه راهپیمایی جاماندگان اربعین در جنوب تهران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ری طی سخنانی با اشاره به برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در ری گفت: این مراسم پرشور امسال نیز مانند سال های گذشته از مسیرهای مختلف به سوی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی( ع) برگزار می شود، که طول کل این مسیر پیاده روی ۱۷ کیلومتر است، اما از این میزان ۷ کیلومتر داخل شهرستان ری قرار دارد.

وی ضمن اعلام مسیرهای چهار گانه تهران و ری در راهپیمایی بزرگ جاماندگان اربعین گفت: مسیر اول از میدان امام حسین(ع)، خیابان ۱۷ شهریور، خراسان، شوش و خیابان‌های فدائیان اسلام و میدان بسیج به حرم حضرت عبدالعظیم(ع) خواهد بود.

فرماندار ری ادامه داد: مسیر دوم نیز از حرم مطهر امامزاده حسن( ع) آغاز شده و پس از طی خیابان امین الملک، خیابان قزوین، میدان حق شناس، میدان بهمن، خیابان شهید رجایی، بزرگراه کریمی، خیابان فدائیان اسلام به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) ختم می شود.

معاون استاندار تهران گفت: مسیر سوم از باقرشهر آغاز شده و پس از طی مسیر جنوب به شمال خیابان رجایی، خیابان سلمان فارسی به ضلع جنوب حرم عبدالعظیم(ع) ختم می شود.

جمالی پور گفت: مسیر چهارم نیز ورامین، میدان معلم، سه راه ورامین، خیابان فدائیان اسلام و حرم عبدالعظیم(ع) خواهد بود.

وی افزود: در این مسیر، خیابان های فدائیان اسلام، کمیل، شهید رجایی، ورامین، شهید غیوری، بلوار سلمان فارسی در محدوده شهرری است، که هماهنگی های لازم برای برگزاری پرشور این مراسم در ری انجام شده است.

بر اساس این گزارش، پیش بینی می شود، نزدیک به ۲ میلیون نفر در راهپیمایی بزرگ جاماندگان اربعین در جنوب تهران شرکت کنند.

این مراسم از ۷ صبح روز اربعین حسینی برگزار می شود.



