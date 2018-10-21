تصمیم برانکو تغییر کرد/ یک بازیکن به جمع سرخپوشان اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برانکو ایوانکوویچ امروز یکشنبه در حالی فهرست ۲۰ نفره سرخپوشان برای اردوی پیش از بازی با السد را اعلام کرد که نام هافبک سرخپوشان در این فهرست که به بازیکنان اعلام شده بود، قرار نداشت.

امید عالیشاه که در بازی رفت برابر السد دچار آسیب‌دیدگی شده بود، در پایان تمرین امروز با سرمربی تیم صحبت و اعلام کرد؛ شرایط لازم برای بازی را دارد و درخواست کرد که فرصت حضور در فهرست را داشته باشد، برانکو ایوانکوویچ پس از اعلام آمادگی عالیشاه، به وی اعلام کرد صبح فردا دوشنبه در اردوی پیش از بازی حضور داشته باشد.

به این ترتیب، ایوانکوویچ پس از بررسی آخرین وضعیت این بازیکن که فردا شب انجام خواهد شد، درباره فهرست بازی تصمیم‌گیری می‌کند.

علیرضا بیرانوند، بوژیدار رادوشوویچ، سیدجلال حسینی، ابوالفضل درویش‌وند، شجاع خلیل‌زاده، محمد انصاری، شایان مصلح، احمد نورالهی، کمال کامیابی‌نیا، سیامک نعمتی، گادوین منشا، علی علیپور، بشار رسن، آدام همتی، حمیدرضا طاهرخانی، احسان علوان‌زاده، محسن ربیع‌خواه، سعید حسین‌پور، احسان حسینی و محمد امین اسدی.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت تیم های فوتبال پرسپولیس و السد در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا ساعت ۱۸:۳۰ روز سه شنبه اول آبان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. پرسپولیس بازی رفت را با برتری یک بر صفر به پایان برده بود.