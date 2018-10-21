تهران بیش از ۲۳ هزار کلاس فرسوده هم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شهری مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران در خصوص آخرین نشست تبیین سند توسعه تهران، اظهار داشت: در آخرین جلسه‌ای که با حضور استاندار محترم تهران و رئیس شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد، بر توسعه فضاهای آموزشی استان تهران تأکید شد.

وی افزود: استاندار محترم تهران به دستگاه‌های اجرایی استان دستور داد تا در خصوص ساخت ۱۲ هزار کلاس درس در استان تهران مساعدت و همراهی با نوسازی مدارس تهران داشته باشند تا در مدت زمانی قابل توجه این تعداد فضای آموزشی به مجموعه کلاس‌های درس تهران افزوده شود.

وی ادامه داد: هم‌اکنون در مجموعه استان تهران به ۹۰۰ فضای آموزشی ۱۵ کلاسه که به معنی ۱۳ هزار و ۵۰۰ کلاس درس است نیاز داریم تا وضعیت تهران به شرایط استاندارد کشوری نزدیک شود؛ این اقدام استاندار محترم تهران و همراهی برای ساخت ۱۲ هزار کلاس درس، بسیاری از مشکلات فضاهای آموزشی را مرتفع خواهد کرد.

شهری با اشاره به اینکه میزان تراکم دانش‌آموزی در برخی کلاس‌های درس استان تهران فراتر از ۳۰ نفر است، خاطرنشان کرد: استانداردهای کشوری نشان می‌دهد که میزان تراکم دانش‌آموزی در هر کلاس درس نباید فراتر از ۲۴ دانش‌آموز باشد و با افزوده شدن ۱۲ هزار کلاس درس مشکلات مربوط به تراکم دانش‌آموزی نیز تا حدودی مرتفع می‌شود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران تصریح کرد: «تهران» به ساخت فضاهای آموزشی جدید نیاز دارد و برای رسیدن به شرایط و استانداردهای کشوری می‌بایست مدارس مطابق با رشد جمعیت احداث شود و در شرایطی که تهران و به ویژه حاشیه این کلان شهر بزرگ هر روز شاهد مهاجران از دیگر شهرها است، لذا ساخت و پیش بینی فضای آموزشی مورد نیاز بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به وضعیت فضاهای آموزشی فرسوده استان تهران، گفت: هم‌اکنون از مجموع ۵۳ هزار و ۴۴۵ کلاس درس دولتی در استان تهران، بیش از ۲۳ هزار کلاس درس فرسوده هستند.