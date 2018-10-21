قانون و نظر کارشناسی فصل الخطاب انجام کارها باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا خباز در نشست هم اندیشی فرمانداران و بخشداران خراسان شمالی، اظهار کرد: برای انجام امور مختلف از ارائه نظرات شخصی پرهیز و برای جلوگیری از بروز مشکلات در آینده به نظرات کارشناسی احترام بگذارید.

خباز افزود: تلاش تمامی مسئولان باید کم کردن فاصله مردم و حاکمیت باشد و این امر با اخلاق و رفتار خوب ما با مردم امکان پذیر می شود و یادآور می شوم مردم از نگاه بالا به پایین برخی از مسئولان گله مند هستند و بنده اعتقاد دارم نگاه برابری و برادری سبب جلب رضایت عمومی می شود.

وی ادامه داد: در امر اداره مملکت با هیچ کسی رودربایستی نداشته باشید و اجازه عبور از خط قرمزها را ندهید.

استاندار خراسان شمالی با تاکید بر اینکه مسئولان باید تواضع داشته باشند، تصریح کرد: اداره مملکت تنها با اعتبارات دولتی و پول نفت امکان پذیر نیست و مدیران باید به دنبال جذب بخش خصوصی باشند و برای گره گشایی از مشکلات مردم به موقع در جلسات حضور داشته باشند و برای انجام امور هم بازه زمانی مشخص تعیین کنند.

سرپرست معاونت سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری خراسان شمالی در این نشست گفت: در چهلمین سالگشت پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و با توجه به شرایط موجود که دشمنان نظام و استکبار جهانی جنگ نابرابری را علیه ما راه اندازی کرده و بنا بر تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری باید دستاوردهای نظام به درستی به سمع و نظر مردم رسانده شود.

محمود ثمینی افزود: فرمانداران با تاکید بر این موضوع باید تمامی دستگاه های اجرایی را پای کار بیاورند و از ظرفیت سازمان های مردم نهاد، دانش آموزان و دانشجویان بهره مند شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی در ادامه این نشست گفت: ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری در تمامی شهرستان ها از تاکیدات استاندار است و فرمانداران باید گزارش این موضوع را مکتوب برای ما ارسال کنند.

مجید پورعیسی افزود: از بخشداران خواستارم تا ورود جدی تری به حوزه اقتصادی داشته باشند و برای جذب سرمایه گذار تلاش کنند و بدانند به طور قطع ما از این اقدام حمایت خواهیم کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی نیز در ادامه این نشست گفت: نوسانات ارزی بر روند عملیات اجرایی پروژه های عمرانی تاثیر گذاشته است اما با ابلاغ بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور و مصوبه ای که در شورای فنی استان داشتیم، این مشکلات حل خواهد شد.

رضا رجب زاده افزود: کم آبی یکی از چالش های مهم استان است و برای مقابله با این بحران باید راهکارهای کارشناسی سند سازگاری با کم آبی استان اجرایی شود و به جای ایجاد منابع آبی جدید به دنبال تغییر روش ها در حوزه های مختلف کشاورزی، صنعت و ... باشیم.

وی ادامه داد: ترافیک نیز از دیگر مشکلات شهرستان های ما به ویژه بجنورد، شیروان و اسفراین است که با توجه به عرض معابر شهری افزایش ناوگان عمومی را راهکار حل مشکل نمی دانم بلکه بر ایجاد حمل و نقل پاک و مسیرهای دوچرخه سواری تاکید دارم.

وی همچنین به زلزله شوقان اشاره کرد و افزود: هیچگونه اسکان موقتی در منطقه وجود ندارد ضمن این که بودجه ای برای پرداخت تسهیلات به زلزله زدگان در مرکز مصوب و به زودی به استان ابلاغ می شود.