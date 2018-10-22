گلیج و امامی در نخستین گام شکست خوردند

به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای دو وزن پایانی رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان از ظهر امروز در شهر بوداپست مجارستان آغاز شده است که طی آن نمایندگان اوزان ۷۰ و ۹۷ کیلوگرم کشورمان به میدان رفتند.

مجتبی گلیج در وزن ۹۷ کیلوگرم در دور نخست به مصاف آلبوروف از آذربایجان رفت و در همان تایم اول با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست خورد. گلیج در فینال جام یاشاردوغو ترکیه نیز ۱۰ بر صفر به آلبوروف باخته بود. گلیج برای حضور در گروه بازنده ها باید در انتظار فینالیست شدن این حریف آذربایجانی باشد.

یونس امامی هم در وزن ۷۰ کیلوگرم در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۷ مقابل سالکازانوف از اسلواکی شکست خورد و باید برای کسب مدال برنز منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد.