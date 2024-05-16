افزایش شمار شهدای خبرنگار در غزه به ۱۴۷ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه از شهادت و ترور ۴ خبرنگار دیگر در نوار غزه و افزایش آمار شهدای خبرنگار در طول هشت ماه جنگ نسل‌کشی علیه این نوار غزه به ۱۴۷ نفر خبر داد.

بر اساس بیانیه این دفتر اسامی چهار شهید جدید خبرنگار عبارت است از:

۱ شهید هائل النجار در شبکه ماهواره‌ای الاقصی

۲ شهید محمود جحجوح تصویربردار سایت «فلسطین پست»

۳ شهید معتز مصطفی غفری تصویربردار سایت «ارض کنعان» و بنیاد رسانه‌ای فلسطین

۴ شهیده آمنه محمود حمید مجری و روزنامه نگار

این آمار در حالی است که وزارت بهداشت نوار غزه امروز اعلام کرد که از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون ۳۵ هزار و ۲۷۲ نفر شهید و ۷۹ هزار و ۲۰۵ نفر مجروح شده‌اند.

بر اساس بیانیه وزارت بهداشت نوار غزه، رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته مرتکب چهار جنایت کشتار جمعی شد که طی آن ۳۹ نفر شهید و ۶۴ تن زخمی شدند.

به گفته مسئولان این وزارتخانه، پیکرهای شماری از شهدا هنوز زیر آوار قرار دارد یا در خیابان‌ها انباشته شده است و امکان دسترسی هلال احمر و نیروهای امدادی به مجروحان وجود ندارد.