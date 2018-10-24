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۲ آبان ۱۳۹۷، ۹:۱۶

توسط محققان کشور ؛

نانوذرات به بطری روغن مایع نفوذ کرد/ حفظ کیفیت و ماندگاری بیشتر

نانوذرات به بطری روغن مایع نفوذ کرد/ حفظ کیفیت و ماندگاری بیشتر

محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به اعمال نانوذرات در بطری های روغن های خوراکی شدند که مانع جذب نور می شود. این فرایند باعث ماندگاری هر چه بیشتر روغن خواهد شد.

بتول عرب سرخی بیشابی، دکتری نانو شیمی از دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روغن هایی که در بطری قرار می گیرند معمولا با قرار گرفتن در برابر نور خورشید اکسید می شوند و کیفیت خود را از دست می دهند.

وی افزود: بر همین اساس در صدد بر آمدیم تا با به کارگیری نانوذرات در بطری های روغن های خوراکی کیفیت روغن را حفظ کنیم.

عرب سرخی با بیان اینکه در همین راستا نانوذرات را با استفاده از مستربچ‌های نانویی توانستیم در بطری ها به کار بگیریم، گفت: عبور نور از این بطری ها صفر و به صورت صد درصدی نور را جذب می کند و می تواند در برابر عبور پرتورهای ماورا بنفش خورشید مقاوم باشند.

این محقق خاطر نشان کرد: همین موضوع باعث می شود که طعم، کیفیت و رنگ روغن ثابت بماند.

به گفته دکتری نانو شیمی دانشگاه تهران، روغن به واسطه نانوذراتی که در بطری وجود دارد بو نمی گیرد و اکسید نخواهد شد؛ اگر روغن اکسید شود بعد از مصرف می تواند باعث بروز بیماری در افراد شود.

وی ادامه داد:نور در ناحیه ماوراءبنفش به دلیل انرژی زیاد اثر قوی روی اکسیداسیون دارد به همین دلیل با اعمال نانوذرات در بطری ها و مقاوم شدن در برابر نور، روغن یا مواد حاوی بطری اکسید نمی شود.

عرب سرخی با بیان اینکه همچنین طی آزمایشاتی که انجام دادیم به نتیجه رسیدیم که نانوذرات شفافیت بطری ها را کاهش نمی دهد، افزود: موفق شدیم با حمایت های ستاد نانو، این نانو ذرات را در یک شرکت تولید کننده روغن استفاده کنیم که اکنون در بازار موجود هستند.

کد مطلب 4439816

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