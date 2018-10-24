کشف ۱۷۰ پرونده جرائم اقتصادی به ارزش ۲۳۰ میلیارد تومان در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد علی گودرزی اظهار کرد: با اشرافیت اطلاعاتی بالا و تلاش های شبانه روزی مأموران اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی استان فارس، طی ۷ ماه اول سال جاری، ۱۷۰ فقره پرونده جرایم اقتصادی کشف شد.

وی ارزش این پرونده ها را بالغ بر ۲۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در این خصوص ۱۷۷ متهم و مجرم اقتصادی دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی استان فارس افزود: جرایم مجرمان دستگیر شده بیشتر در زمینه احتکار، زمین خواری، اختلاس، پولشویی، اخذ تسهیلات غیر مجاز بانکی، اخلال در نظام اقتصادی، رباخواری، تعدی نسبت به اموال دولتی و ارتشاء بوده است.

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: در مجموع ۷ ماهه نخست سال جاری، ۱۷۰ پرونده توسط مأموران پلیس آگاهی استان کشف شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۰۶ درصد افزایش داشته است.

سردار گودرزی از افزایش توان، ظرفیت و اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس بر تحرکات و فعالیت های مجرمان در جامعه خبر داد و تصریح کرد: پلیس هرگونه فعالیت اقتصادی را به صورت ویژه مورد رصد و بررسی قرار داده و قاطعانه با افراد متخلف برخورد خواهد کرد.

وی به کسانی که با سوء استفاده از شرایط اقتصادی کشور باعث برهم زدن امنیت، آرامش بازار و ایجاد اخلال در زندگی روزمره مردم می شوند، هشدار داد و گفت: مأموران جان بر کف انتظامی استان فارس با همه توان خود در راستای برخورد با فعالیت های افراد مخل نظم و امنیت در جامعه تلاش می کنند.