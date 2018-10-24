مابه التفاوت وجوه زائران اربعین به حساب آنها واریز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محمدی اعلام کرد: بر اساس وعده داده شده سازمان حج و زیارت کسانی که وجوهی بیش از ۲۳۴ هزار و ۸۷۵ تومان را در سامانه سماح در روزهای اول نام نویسی زیارت اربعین حسینی پرداخت کرده بودند وجوه مازادشان به حساب شان واریز شد.

وی افزود: تمامی مابه التفاوت پرداختی حدود ۲۱۰ هزار نفری که در بانک ملی حساب داشته اند، به حساب آنها واریز شده است.

رییس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: حدود ۱۱۰ هزار نفری که در بانک ملت حساب دارند نیز امروز مابه التفاوت پرداختی، به حساب شان واریز خواهد شد.

گفتنی است که بعد از پیشنهاد بانک مرکزی و دستور رییس جمهور مبنی بر کاهش نرخ ویزا، بیمه و خدمات درمانی در اربعین، مبلغ تعیین شده ستاد مرکزی اربعین حسینی در سامانه سماح به ۲۳۴ هزار و ۸۷۵ تومان کاهش یافت.