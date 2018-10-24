۱۲۱۲ طرح اشتغالزا در مازندران برای دریافت وام عقد قرارداد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خیریان پور در مراسم معارفه مدیر شعب بانک ملی استان با بیان اینکه در سالجاری تولید و اشتغال به عنوان دو اولویت مهم استان محسوب می شوند تأمین منابع مالی بنگاه های اقتصادی و تولیدی را مهم دانسته و از مشارکت سیستم بانکی استان مازندران در پرداخت تسهیلات برای امر تولید و اشتغال تشکر کرد.

وی تصریح کرد : با همکاری نظام بانکی استان از محل تسهیلات ۱۶۵ میلیارد تومانی سامانه کارا برای طرح های اشتغال پایدار روستایی بالغ بر ۱۱۴/۶درصد یعنی به مبلغ حدود ۱۸۹ میلیارد تومان در بانکها به مرحله عقد قرارداد رسید و در حال پرداخت است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران با اشاره به ظرفیت تسهیلاتی بندهای الف و ب تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور تحت عنوان اشتغال فراگیر گفت: با پیگیری ها و تلاش های انجام شده توسط استانداری و فرمانداریها و نیز اقدامات مجدانه دستگاه های اجرایی ذیربط و مدیران بانکهای عامل تا کنون تعداد ۱۴۶ طرح با اعتباری بالغ بر ۱۷۱ میلیارد تومان معادل ۵۱ درصد با پیش بینی اشتغال هزار و ۶۱۱ نفر در بانکها به مرحله عقد قرارداد رسیده و در حال پرداخت است که در این خصوص از نظر عملکردی استان مازندران در میان ۳۱ استان کشور رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

وی به همه فرمانداران ، مدیران کل دستگاه های اجرایی و مدیران بانکهای عامل تصریح و تأکید کرد: بر روند پرداخت تسهیلات نظارت دقیق را اعمال تا تسهیلات پرداختی در جای خودش و در راستای تولید و اشتغال به مصرف برسد.