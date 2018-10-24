۲ آبان ۱۳۹۷، ۲۱:۳۶

خدمات رسانی موکب ها در مرز مهران

خدمات رسانی موکب ها در مرز مهران

ایلام-موکب های مرز مهران به صورت شبانه روزی در حال خدمات رسانی به زوار اربعین هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، موکب های مرز مهران به صورت ۲۴ ساعته در حال خدمات رسانی به زوار اربعین هستد، هم اکنون بیش از ۳۴۰ موکب در استان ایلام و مرز مهران فعالیت می کنند.

موکب های مهران از مسیر ۱۱ کیلومتری پل زائر تا پایانه مرزی قرار گرفته اند.

