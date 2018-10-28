به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جشنواره ویدیوچیتا تازه ترین جشنواره شهر رم جایزه یک عمر دستاورد خود را به پاس آثار موسیقیایی فوق العاده و همچنین تاثیر بر موسیقیدان های نسل جوان به انیو موریکونه اعطا کرد.

این جایزه ۲۷ اکتبر در همکاری با بنیاد پیو و روزلا آنجلِتی در دانشگاه ساپینزا رم اهدا شد.

فرانچسکو روتلی بنیانگذار جشنواره ویدیوچیتا در این مراسم خطاب به موریکونه گفت: برای میلیون ها ایتالیایی، تو موسیقی متن زندگی شده ای و باقی خواهی ماند.

این مراسم مملو از برندگان جایزه اسکاری بود که به ستایش از انیو موریکونه می پرداختند.

دانته فرتی و فرانچسکا لو اسکیاوو طراحان صحنه برنده جایزه اسکار برای آثار مارتین اسکورسیزی در این مراسم از تاثیر شگرف موریکونه بر سینما گفتند.

فرتی گفت موریکونه تاریخ را ساخت. او افزود: موریکونه ۲ اسکار دارد در حالی که شایسته چندین اسکار بوده است.

لو اسکیاوو نیز درباره آهنگساز «حرفه ای» و «سینما پاردایزو» گفت: او بسیاری از فیلم ها را به اوج رساند.

ای آر رحمان آهنگساز برنده ۲ جایزه اسکار برای فیلم «میلیونر زاغه نشین» نیز که در این مراسم حضور داشت درباره این آهنگساز افسانه ای چنین گفت: وقتی به کشور ایتالیا فکر می کنم موریکونه را به یاد می آورم. موسیقی هیچ مرزی ندارد، استاد! برای نواختن آنها از تو متشکرم.

موریکونه که به وضوح تحت تاثیر این ستایش ها قرار گرفته بود، گفت: هرگز نمی توانستم چیزهای زیبایی را که این جا گفته شد تصور کنم.

آهنگساز «روزی روزگاری در آمریکا» در لحظه دریافت جایزه بیان کرد: من فقط وظیفه‌ام را در زندگی انجام داده‌ام، تلاش برای انجام کار خوب و عالی. از شما و از همه کسانی که در این راه به من کمک کردند تشکر می کنم.

این مراسم با اجرای آثار موریکونه توسط ارکستر سمفونیک رم که رهبری آن را آندریا موریکونه پسر انیو موریکونه بر عهده داشت به پایان رسید.

امسال نخستین دوره جشنواره ویدیوچیتا است که به مدت ۱۰ روز در شهر رم در حال برگزاری است. این جشنواره روز یکشنبه ۲۸ اکتبر به کار خود خاتمه می دهد.

۱۰ نوامبر امسال موریکونه آهنگساز بزرگ و پرکار سینما ۹۰ ساله خواهد شد به همین منظور شهر رم زادگاه این آهنگساز بزرگ با برگزاری مجموعه ای از جشن ها نود سالگی این آهنگساز را گرامی می دارد.

موریکونه تاکنون بیش از ۱۰۰ قطعه موسیقی کلاسیک و بیش از ۵۰۰ اثر برای آثار سینمایی و تلویزیون ساخته است. از مشهورترین آثار این آهنگساز می توان به سه گانه دلار ساخته سرجیو لئونه، همچنین آهنگ های درخشانش برای فیلم های «نبرد الجزایر»، «تسخیرناپذیران»، «ماموریت مذهبی» و «مالنا» اشاره کرد.

موریکونه علاوه بر دریافت جایزه اسکار افتخاری برای یک عمر دستاورد هنری در سال ۲۰۰۷، جایزه اسکار بهترین موسیقی متن را نیز برای فیلم «هشت نفرت انگیز» در سال ۲۰۱۶ در سن ۸۷ سالگی بدست آورده است.