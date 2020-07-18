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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۴۷

با حضور جوزپه تورناتوره؛

آمفی تئاتر رم به نام انیو موریکونه نامگذاری شد

آمفی تئاتر رم به نام انیو موریکونه نامگذاری شد

شورای شهر رم دیروز جمعه نام یک مجموعه موسیقی این شهر را به نام انیو موریکونه نامگذاری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیروز شورای شهر رم اعلام کرد سالن آمفی تئاتر پارک دلا را به نام انیو موریکونه تغییر نام می‌دهد.

در این مراسم که با حضور جوزپه تورناتوره کارگردان مطرح ایتالیایی برگزار شد، فرزندان این آهنگساز نامدار نیز حضور داشتند. موریکونه ساخت آهنگ فیلم به یادماندنی «سینما پارادیزو» را برای تورناتوره انجام داده بود.

انیو موریکونه ۶ جولای در رم در ۹۱ سالگی درگذشت. او سازنده آهنگ فیلم‌های مطرح سینمایی بود که «خوب، بد و زشت» و «روزی روزگاری در غرب» ازجمله مشهورترین آنها هستند. او جایزه اسکار را برای ساخت موسیقی متن فیلم «هشت نفرت‌انگیز» کوئنتین تارانتینو دریافت کرده بود.

کد مطلب 4976654

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