به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، چهار ماه پس از درگذشت این آهنگساز افسانه‌ای برنده جایزه اسکار در ماه جولای، لیبل موریکونه در ایتالیا یعنی دِکا رکوردز و کم شوگر با هم شریک شده‌اند تا آلبوم «Morricone Segreto» را منتشر کنند. این آلبوم مجموعه‌ای از قطعاتی است که از اواخر دهه شصت تا اوایل دهه هشتاد میلادی ساخته شده‌اند و هفت قطعه که قبلاً منتشر نشده بودند در آن گرد آمده است.

این آلبوم روز ششم نوامبر، یعنی چند روز پیش از نود و دومین سال تولد این استاد بزرگ منتشر می‌شود. آلبوم به صورت دیجیتال و همچنین سی‌دی و واینیل در دسترس خواهد بود.

این کلکسیون، که از آثار کمتر شناخته‌شده تجربی و نوآورانه موریکونه برای فیلم‌های سینمایی تشکیل شده، در تبلیغات به عنوان «سفری سمعی درون صداهای مرموز، گیتارهای عجیب، سیم‌های فضایی، سینتسایزرهای ترسناک و صوت‌های مدرن از آهنگسازی که همیشه جلوتر از زمان خود بود و سبک را به شیوه خودش دیکته می‌کرد» توصیف شده است.

فیلیپو شوگر مدیرعامل «شوگر موزیک» گفت: داریم آهنگ‌های چند فیلم را ارایه می‌کنیم که ممکن است خیلی موفق نبوده باشند، اما به این معنی نیست که موسیقی آن‌ها از اهمیت کمی برخوردار بودند.

پیرپائولو دو سانکتیس متخصص و تهیه‌کننده موسیقی ایتالیایی که مسئولیت جمع‌آوری مجموعه «Morricone Segreto» را داشته به این نکته اشاره کرد که با وجود اینکه بسیاری از آثار موریکونه طی یک دهه اخیر بازنشر شده، چیزی که کم بوده، آن بخش از چهره این آهنگساز بوده که او را برای نسلی از موزیسین‌ها نمادین کرد و روی آن‌ها اثر گذاشت.

او گفت: درباره موسیقی الکترونیک، هیپ هاپ و آلترناتیو راک صحبت می‌کنم. ایده این بود که ببینیم چرا موریکونه امروز هم در میان علاقه‌مندان موسیقی که بسیار دور از دنیای آهنگ‌های فیلم‌های سینمایی هستند بسیار محبوب است.

در میان آهنگ‌های این آلبوم جدید یک نسخه متفاوت از تم موسیقی شناخته‌شده فیلم «گروه سیسیلی» هم وجود دارد. این فیلم یک پروژه مافیایی موفق محصول سال ۱۹۶۹ هنری ورنویی کارگردان فرانسوی بود که آلن دلون در آن نقش‌آفرینی می‌کرد.

خانواده موریکونه از ابتکار انتشار این آلبوم پس از مرگ هنرمند حمایت کرده است.