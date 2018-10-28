بدهی بیمه ها را به صفر برسانیم/دو میلیون همپوشانی بیمه ای

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شهریاری در مراسم نکوداشت روز ملی بیمه سلامت که صبح یکشنبه برگزار شد ، با اشاره به اینکه سیستم الکترونیک و برخط شدن سلامت اقدام خوبی بود، افزود: دولت الکترونیک باید کامل شود تا طرح‌ها به صورت کامل اجرایی شوند.

وی گفت: مقام معظم رهبری فرمودند طرح تحول با قوت پیگیری شوند اما کسانی که منابع مالی دستشان است در دولت فکر می‌کنند سلامت هزینه بر است و برای پیشرفت نیازمند نیروی انسانی سالم هستیم.

شهریاری افزود: برخی منابع در مجلس دیده شده اما متاسفانه به هر دلیلی در اختیار حوزه سلامت قرار نمی‌گیرد، دولت مصوبه مجلس را در لایحه می‌آورد مبنی بر اینکه ده درصد هدفمندی یارانه را به سلامت اختصاص دهند اما اقدامی انجام نمی شود.

وی با اشاره به اینکه نگران طرح تحول سلامت هستیم، تاکید کرد: آنچه در دوران انتخابات برای مردم ملموس بود طرح تحول سلامت بود اما اکنون این طرح با مشکل مواجه شده است و بیمارستان‌ها با طلب سنگین مواجه هستند بطوریکه مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در مورد اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار نیز گفت: انتظار داریم ۵۰۰ میلیون دلار تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی به حوزه سلامت در جای خودش هزینه شود و برای یک بار بدهی بیمه‌ها به صفر برسد.

وی با اشاره به اینکه اگر روند پرداختی بیمه‌ها ادامه پیدا کند پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا می‌کند، اظهار داشت: تیم اقتصادی قبلی میانه خوبی با حوزه سلامت نداشت اما امیدواریم تیم جدید بیشتر همکاری کند.

شهریاری با اشاره به اینکه بیش از دو میلیون همپوشانی بیمه ای داریم، گفت: همپوشانی بیمه ها باید از بین برود چرا که مشکلات زیادی برای دولت ایجاد کرده است.