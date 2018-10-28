آلودگی هوا با وجود کارخانه ها در سطح شهر تبریز پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون بابایی اقدم عضو شورای شهر تبریز امروز یکشنبه در جلسه شورای اسلامی کلانشهر تبریز درباره بی خطر سازی زباله ها در بیمارستان ها گفت: سازمان حفاظت محیط زیست باید سختگیری های لازم را در مورد بی خطرسازی زباله های بیمارستانی انجام دهد ولی بسیاری از بیمارستان ها تجهیزات لازم را برای بی خطر سازی زباله ها ندارند.

سعید نیکو خصلت یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز گفت: تحقیقات زیادی در خصوص مدیریت منابع آلایندگی انجام گرفته است که باید بودجه های لازم برای استفاده علمی از این تحقیقات انجام شود.

وی اظهار داشت: با اینکه بسیاری از کارخانه ها تعطیل شده اما هیچ تفاوتی در کاهش آلایندگی شهر تبریز وجود نداشته است و پالایشگاه تبریز اصلی ترین منابع آلودگی هست.

رئیس شورای شهر تبریز هم در این جلسه گفت: استفاده از توان نخبگان تبریزی در تصفیه آب را باید جدی گرفت.

شکور اکبر نژاد گفت: می توان از بیو مالچ و مالچ در تثبیت ریزگرد های دریاچه ارومیه استفاده کرد و امکان کشاورزی بر روی را آن فراهم کرد.

شهردار تبریز گفت: سال های متمادی هست که یک درصد از عوارض آلایندگی دریافتی توسط محیط زیست به شهرداری پرداخت نمی شود.

ایرج شهین باهر خاطر نشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست برای دریافت این عوارض که سالانه ۵۰۰ میلیارد ریال است مساعدت لازم را باید با شهرداری داشته باشد چرا که با این مبلغ می توان پروژه کمربند سبز تبریز را تکمیل کرد.