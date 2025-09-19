خبرگزاری مهر؛ در طول امروز، استان آذربایجان شرقی شاهد حضور این ریزگردها بود و در ساعاتی از روز، بادهای شدید موجب کاهش دید و تأثیر منفی بر روند حرکت خودروهای عبوری شد. این شرایط به نوعی چالش برای رانندگان و عابران ایجاد کرد و نیاز به احتیاط بیشتری را ایجاب کرد. همچنین هوا در برخی نقاط استان برای گروه‌های حساس ناسالم بود.

منشأ ریزگردها در آذربایجان شرقی

محمد حسین حسن زاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: منشأ ریزگردهایی که با باد شدید در استان همراه شد، استان صلاح الدین و شمال اربیل در کشور عراق است.

این اظهارات پس از مشاهده ریزگردها در آسمان تبریز مطرح شده و نشان‌دهنده تأثیرات جوی فرامرزی بر کیفیت هوای منطقه است.

کیفیت هوای تبریز و پیش‌بینی آینده

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همچنین به بهبود کیفیت شاخص‌های زیست‌محیطی نسبت به بعدازظهر اشاره کرد و گفت: هم اکنون آلودگی هوای تبریز در حال تعدیل است و پیش بینی می‌شود در ساعات آینده شدت آلودگی هوای تبریزکاسته شود.

با این حال، وی هشدار داد که جنوب استان تا فردا همچنان تحت تأثیر این پدیده خواهد بود و ممکن است شاهد تداوم ریزگردها باشیم.