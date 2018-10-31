توپ پُرِ شفر برای جام حذفی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال با ۷ قهرمانی در جام حذفی، پرافتخارترین تیم در این مسابقات است. آبی پوشان برای آخرین بار فصل گذشته موفق شدند با شکست دادن تیم خونه به خونه بابل در فینال، جام قهرمانی در این مسابقات را بالای سر ببرند. آبی پوشان حالا باید برای دفاع از عنوان قهرمانی خود در جام حذفی به مصاف تیم سایپا بروند تا در صورت غلبه بر این تیم به مرحله یک چهارم نهایی صعود کنند.

وینفرد شفر سرمربی کهنه کار و آلمانی تیم استقلال که شرایط تیمش را در لیگ برتر دیده و بهتر از هر فرد دیگری به سختی کار در این مسابقات وقوف دارد و شانس احتمالی تیمش برای قهرمانی در این مسابقات را هم می داند، برای جام حذفی برنامه های ویژه ای دارد و قصد دارد تا مثل فصل گذشته با توپی پر وارد این مسابقات شود.

قهرمانی در جام حذفی یک راه کوتاه تر نسبت به قهرمانی در لیگ برتر برای راهیابی به لیگ قهرمانان آسیا است و شفر هم با آگاهی از این موضوع می کوشد تا دستیابی به یک جام و رسیدن به لیگ قهرمانان آسیا از این راه کوتاه را از دست ندهد.

دیدار دو تیم استقلال و سایپا در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی کشور از ساعت ۱۶:۴۵ روز پنجشنبه ۱۰ آبان در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.